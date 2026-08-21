Ngày 21/8, Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath (địa chỉ trụ sở chính tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Theo đó, Công ty Vitath bị xử phạt 110 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm hành chính:

- Phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

- Phạt 15 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

- Phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm thiếu một trong các nội dung gồm tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Sản phẩm được quảng cáo chưa đúng quy định. Ảnh: BVCC.

Ngoài phạt tiền, Công ty Vitath buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi các ấn phẩm, tạp chí có nội dung quảng cáo vi phạm.

Trước đó, ngày 19/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm trên chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nhưng lại được quảng cáo trên website của doanh nghiệp. Website trên còn có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin quảng cáo trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo viên ngậm giải rượu Non Alco Trước phản ánh về viên ngậm giải rượu Non Alco có dấu hiệu quảng cáo sai quy định, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra.