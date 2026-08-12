Sau khi nhận phản ánh của một số cơ quan báo chí và người dân về cơ sở thẩm mỹ “tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép”, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Kamly trực thuộc Công ty TNHH Kamily.

Ngày 11/8, Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kamily (địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh số 119-121 Khâm Thiên, Hà Nội).

Công ty TNHH Kamily bị xử phạt hành chính với 6 hành vi vi phạm, tổng tiền phạt là 267 triệu đồng.

Thứ nhất, phạt 8 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh quảng cáo của cơ sở. Ảnh chụp màn hình.

Thứ hai, phạt 30 triệu đồng vì không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Thứ ba, phạt 90 triệu đồng vì áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

Thứ tư, phạt 4 triệu đồng vì không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Thứ năm, phạt 35 triệu đồng vì không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Thứ sáu, phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Kamly trực thuộc Công ty TNHH Kamily trong 6 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Đặng Quang Đức - bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám trong 4,5 tháng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

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