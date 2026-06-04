Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Nguyễn Thành Lâm ngày 4/6 ký văn bản xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (An Giang) do có các vi phạm trong đăng ký, kinh doanh thuốc. Tổng số tiền công ty này bị phạt lên tới 160 triệu đồng.

Trong đó, công ty này bán 4 loại thuốc kê đơn và không thuộc danh mục thuốc thiết yếu cho một số quầy thuốc có phạm vi kinh doanh là mua, bán thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn. Với hành vi này, công ty bị phạt 35 triệu đồng.

- Thuốc Agimetpred 4 (dược chất Methyl prednisolon 4mg), số Giấy ĐKLH 893110429824 (SĐK cũ: VD-24111-16). Thuốc này được chỉ định trong liệu pháp không đặc hiệu cần đến tác dụng chống viêm và giảm miễn dịch của glucocorticoid đối với: Viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, một số thể viêm mạch...

- Agi-Bromhexine 16 (dược chất Bromhexin hydroclorid 16mg) số Giấy ĐKLH 893110200724 (SĐK cũ: VD-30270-18). Thuốc điều trị rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính...

Thuốc Agi-Bromhexine 16 là thuốc kê đơn, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm sản xuất. Ảnh: Website công ty

- Neomiderm (dược chất Triamcinolon acetonid, Neomycin sulfat, Nystatin), số Giấy ĐKLH 893110333824 (SĐK cũ: VD-25126- 16), dùng để trị các bệnh ngoài da không chảy nước nhạy cảm với corticoid, có bội nhiễm vi khuẩn hay nấm Candida, Eczema trẻ em, ngứa da...

- Agimycob (dược chất Metronidazol, Nystatin, Neomycin (dưới dạng Neomcin sulfat) là loại thuốc đặt phụ khoa, số Giấy ĐKLH 893115144224 (SĐK cũ: VD-29657-18).

Cùng hành vi bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco cũng bị phạt 35 triệu đồng.

Cụ thể, công ty này bán thuốc Glucofine 1000mg (là thuốc kê đơn điều trị đái tháo đường type 2 ở người trưởng thành), số Giấy đăng ký lưu hành 893110050300 (VD-33036-19) cho 6 quầy thuốc không đúng với phạm vi kinh doanh.

Công ty này cũng có nhiều hành vi vi phạm trong đăng ký thuốc. Tổng cộng mức phạt Cục Quản lý Dược đưa ra với doanh nghiệp này là 145 triệu đồng.