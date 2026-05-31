Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 23 đến 29/5, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn với tổng số tiền 201 triệu đồng.

Nhiều cơ sở vi phạm về biển hiệu, hồ sơ khám chữa bệnh

Theo Quyết định số 1777/QĐ-XPHC ngày 22/5, Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Việt (số 635 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy) bị xử phạt 6 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh và ghi chép sổ khám bệnh không đầy đủ.

Tương tự, Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Thiện Tâm An (toà HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Mai) bị xử phạt 4 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Trong khi đó, Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic (xã Bát Tràng) bị xử phạt 20 triệu đồng do nhiều vi phạm như biển hiệu không đầy đủ thông tin, không niêm yết giá dịch vụ, không bảo đảm điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép và không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Phòng khám phụ sản Vuông Tròn bị phạt 163 triệu đồng. Ảnh: SPVT.

Hai phòng khám bị tước giấy phép hoạt động

Theo Quyết định số 1795/QĐ-XPHC ngày 26/5, hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương (số 121-123 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương) bị xử phạt 8 triệu đồng do không bảo đảm điều kiện hoạt động sau cấp phép, ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh không đầy đủ và biển hiệu không đúng quy định.

Cơ sở này cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn (phường Tây Mỗ) bị phạt tổng số tiền 163 triệu đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, cơ sở này có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng như người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định; bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh không đầy đủ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng.

Đồng thời, bà Lê Thị Kiều bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 6 tháng theo quy định của Chính phủ.

Hai cơ sở nha khoa hoạt động không phép bị xử phạt, đình chỉ hoạt động Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm đối với chủ 2 cơ sở nha khoa hoạt động không có giấy phép, với tổng số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Sở Y tế TPHCM xử phạt 2 bệnh viện có sai phạm liên quan thuốc kiểm soát đặc biệt Bệnh viện Ngoại khoa Sante và Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (TPHCM) bị phát hiện sai phạm trong bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt.