Bạc Thái giá bao nhiêu?
Giá của bạc Thái không cố định mà phụ thuộc vào nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm.
- Bạc Thái nhập khẩu chính hãng: Thường có giá cao hơn nhiều so với bạc ta do phả chịu thêm các loại thuế và chi phí chế tác cầu kỳ.
- Bạc Thái sản xuất trong nước: Có mức giá tương đương với bạc ta được sản xuất tại Việt Nam.
- Bạc Thái kém chất lượng thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với bạc ta chuẩn.
- Xét về giá trị nguyên liệu: Thông thường, giá bạc Thái được coi là phải chăng hơn bạc ta vì hàm lượng bạc nguyên chất thấp hơn (chỉ chiếm 92,5% so với 99,9% của bạc ta). Tuy nhiên, giá bán ra của trang sức bạc Thái thường bao gồm cả tiền công, thiết kế và giá trị thương hiệu.
Vì sao bạc Thái đắt hơn bạc ta?
Mặc dù hàm lượng bạc nguyên chất thấp hơn bạc ta, nhưng bạc Thái (loại chất lượng cao) thường đắt hơn vì các lý do sau:
- Công nghệ chế tác phức tạp: Bạc Thái sử dụng kỹ thuật hun đen (oxy hóa) đặc trưng để tạo màu xám đen hoặc nâu đen cổ điển. Các họa tiết trên bạc Thái thường được chạm khắc thủ công cực kỳ cầu kỳ, tinh xảo và sắc nét, đòi hỏi trình độ tay nghề cao.
- Chi phí nhập khẩu: Các sản phẩm bạc Thái "xịn" nhập trực tiếp từ Thái Lan phải chịu thêm các khoản thuế nhập khẩu.
- Độ bền và tính thẩm mỹ: Nhờ pha thêm hợp kim (thường là đồng), bạc Thái có độ cứng vượt trội, đanh và bền chắc, cho phép tạo ra những mẫu mã hầm hố, cá tính mà bạc ta (vốn rất mềm) khó có thể làm được,,.
Có nên đầu tư vào bạc Thái?
Nếu mục đích chính là đầu tư tài chính hay tích trữ, bạc Thái không phải là sự lựa chọn tối ưu vì nhiều lý do:
- Giá trị bán lại thấp: Giá bán lại bạc cũ thường chỉ bằng 15% – 40% giá mua ban đầu. Khi bán lại, các cửa hàng thường chỉ tính tiền theo trọng lượng bạc nguyên liệu và trừ hết phần tiền công chế tác, thiết kế, thương hiệu (vốn chiếm tỷ trọng lớn trong giá mua bạc Thái).
- Tính thanh khoản kém: Bạc Thái là bạc hợp kim, khó kiểm định nhanh hàm lượng bạc nên nhiều nơi không thu mua hoặc thu mua với giá rất thấp. Ngược lại, bạc ta (bạc 999) dễ nhận diện và kiểm định hơn nên có tính thanh khoản cao hơn tại các tiệm bạc.
- Mục đích sử dụng: Bạc Thái được xem là trang sức thời trang, phù hợp để thể hiện phong cách cá nhân, sự độc đáo và cá tính hơn là vật phẩm tích trữ giá trị.