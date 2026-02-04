Vì sao bạc Thái đắt hơn bạc ta?

Bạc Thái giá bao nhiêu?

Giá của bạc Thái không cố định mà phụ thuộc vào nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm.

- Bạc Thái nhập khẩu chính hãng: Thường có giá cao hơn nhiều so với bạc ta do phả chịu thêm các loại thuế và chi phí chế tác cầu kỳ.

- Bạc Thái sản xuất trong nước: Có mức giá tương đương với bạc ta được sản xuất tại Việt Nam.

- Bạc Thái kém chất lượng thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với bạc ta chuẩn.

- Xét về giá trị nguyên liệu: Thông thường, giá bạc Thái được coi là phải chăng hơn bạc ta vì hàm lượng bạc nguyên chất thấp hơn (chỉ chiếm 92,5% so với 99,9% của bạc ta). Tuy nhiên, giá bán ra của trang sức bạc Thái thường bao gồm cả tiền công, thiết kế và giá trị thương hiệu.