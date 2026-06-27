Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, nhằm khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi về phí, lệ phí, thuế, tín dụng, đất đai và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, về phí, lệ phí: Hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, tùy quy mô và điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thể được hưởng một trong các chính sách ưu đãi sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 20/2026 của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế theo quy định tại Nghị định số 320/2025 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ.

Nhiều hỗ trợ khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Nguồn: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đáp ứng điều kiện hưởng nhiều chính sách ưu đãi thuế đối với cùng một khoản thu nhập thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất theo quy định.

Ngoài các chính sách miễn thuế nêu trên, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất ưu đãi được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Thuế suất 15% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng.

- Thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng.

Hỗ trợ về đất đai, tín dụng và chuyển đổi số

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, tín dụng, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số cũng như các chương trình hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tùy theo từng chương trình, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh; tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cùng với đó, sử dụng phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các giải pháp quản trị doanh nghiệp theo các chương trình hỗ trợ được cơ quan có thẩm quyền triển khai.

Bên cạnh đó, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp còn được hỗ trợ tư vấn về đăng ký doanh nghiệp, pháp luật thuế, kế toán và quản trị doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tài chính, kế toán, thuế, nhân sự và chuyển đổi số; đồng thời được hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mức hỗ trợ cụ thể được thực hiện theo quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình hỗ trợ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo điều kiện tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, chuyển đổi số và phát triển thị trường.