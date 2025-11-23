Không ít người mê xe sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để một lần cầm lái Ferrari 599 GTO hay Porsche 911 Turbo S. Cristiano Ronaldo lại có đủ những mẫu xe ấy, thậm chí còn nhiều hơn nhưng gần như chẳng mấy khi sử dụng. Bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm triệu USD của CR7 được anh coi như một “kho tài sản đóng băng”, thay vì một thú vui tốc độ.

Xe không phải để chạy, mà để… sinh lời

Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình Piers Morgan’s Uncensored, Ronaldo từng thẳng thắn chia sẻ lý do mua siêu xe: “Ba tuần trước, tôi mua một chiếc xe. Nó dành cho sưu tầm. Giống như bạn mua một bức tranh vậy. Tôi sẽ không lái. Đó là khoản đầu tư.”

Với giới đam mê tốc độ, việc để một chiếc Bugatti Chiron im lìm trong ga-ra chẳng khác nào “phạm tội”. Nhưng với Ronaldo, mỗi chiếc xe đơn giản chỉ là một cách đa dạng hóa danh mục tài sản. Thậm chí anh còn không chắc mình sở hữu bao nhiêu xe, chỉ ước chừng “khoảng 40 chiếc”.

Không ít người hâm mộ nghe xong phải “bật ngửa”: trong khi họ ao ước một vòng chạy thử, chủ nhân thì… thờ ơ đến mức chẳng buồn kiểm tra xe còn nằm trong ga-ra hay không.

Dàn siêu xe “bị bỏ quên” của CR7

“Đối với tôi, xe không còn là đam mê nữa”, Ronaldo nói. Tuyên bố đó phần nào lý giải việc những cỗ máy tốc độ hàng đầu thế giới chỉ nằm phủ bụi trong kho lưu trữ khí hậu.

Bugatti Chiron – “viên ngọc quý” với 1.479 mã lực, tốc độ tối đa 420 km/h. Được tạo ra để chinh phục tốc độ, nhưng với Ronaldo, chiếc xe lại giống món đồ trang trí siêu đắt tiền.

Ferrari 599 GTO & Monza SP1 – hai mẫu xe hiếm bậc nhất, giá trị đều trên 1 triệu USD. Nhiều người thậm chí không dám mơ, nhưng Ronaldo để chúng nằm im như món đồ sứ cao cấp.

Porsche 911 Turbo S, một trong những mẫu hiệu năng toàn diện nhất thế giới. Nhiều chủ xe dùng để chạy track, nhưng CR7 lại coi như “vật lưu trữ giá trị”.

Brabus G65, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan, và thậm chí Chevrolet Camaro ZL1 bản số sàn cũng chung số phận: tồn tại như một con số trong danh sách tài sản.

Đam mê mất đi, siêu xe thành tài sản tài chính

Không giống nhiều dân chơi xe, Ronaldo không sưu tầm vì tốc độ hay kỹ thuật chế tác. Bộ sưu tập của anh giống một “quỹ đầu tư kim loại quý”, được bảo quản trong điều kiện đặc biệt để giữ giá tốt nhất.

Một số bình luận của cộng đồng mạng sau khi biết thói quen này của CR7 cho thấy rõ hai luồng cảm xúc: “Tiền nhiều lái làm gì. Giữ giá còn lời hơn chạy.”; “Siêu xe sinh ra để chạy, để nghe động cơ gào rú, không phải để trưng bày như tượng!”.

Dù yêu hay ghét cách Ronaldo đối xử với siêu xe, không thể phủ nhận anh đang sở hữu bộ sưu tập cá nhân có giá trị hàng đầu thế giới. Nhưng với nhiều tín đồ tốc độ, việc khoá chặt những cỗ máy ấy trong ga-ra vẫn là một sự lãng phí khó chấp nhận.

