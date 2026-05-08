Trước khi lên chiếc giường khách sạn êm ái, bật kênh truyền hình yêu thích hay ngủ thiếp đi sau chuyến đi dài, du khách đừng quên làm một điều: đó là kiểm tra rệp giường. Đây là lời khuyên từ chuyên gia của Huffpost, kênh tin tức nổi tiếng của Mỹ.

Rệp là loài côn trùng hút máu người, có kích thước "bằng hạt táo", có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng chúng thường ẩn náu kỹ càng ở các ngóc ngách trên giường hay các vật dụng gần giường, theo hướng dẫn từ Sở Y tế New York, Mỹ. Vết cắn của loài này thường gây đỏ, ngứa cho con người.

Rệp có thể bám vào vali hoặc quần áo của khách, rồi tiếp tục sinh sôi nảy nở trong phòng, bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể, máu và hơi thở của con người.

Theo thông tin ghi nhận, rệp có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, dù khách sạn bình dân, hay khách sạn cao cấp 5 sao.

Nhiều khách sạn tại Paris (Pháp) từng lên trang nhất các tờ báo vì tình trạng rệp hoành hành. Năm 2023, cuộc tấn công của rệp đã ảnh hưởng đến 7 khách sạn nổi tiếng ở 'kinh đô casino' - Las Vegas (Mỹ). Khách hàng chia sẻ hình ảnh chân và tay bị rệp cắn lên mạng xã hội, đòi ban quản lý khách sạn bồi thường. Theo lời khai của các nạn nhân, kích thước của rệp ở Las Vegas đạt kích thước bằng hạt táo lớn.

Khi nhận phòng khách sạn, nhiều du khách có thói quen đặt vali trong nhà tắm.

Theo Caroline Bologna, biên tập viên cao cấp của HuffPost, rệp rất thích vải bọc, đệm, ghế sofa, tấm trải giường. Du khách chỉ cần kéo nhẹ một góc tấm trải giường ra, kiểm tra đường may, đầu giường, bọc ghế. Nếu không thấy gì thì 99% họ có thể yên tâm. Hành động này nhanh và đơn giản, nhưng có thể giúp du khách tránh khỏi ngứa ngáy, khó chịu. Nếu phát hiện rệp trong phòng, hãy báo ban quản lý khách sạn và xin đổi phòng khác nếu được.

Cũng bởi vậy, chuyên gia này khuyên du khách hãy dành 30 giây đầu tiên khi nhận phòng khách sạn để kiểm tra các khu vực rệp có thể ẩn náu.

Thậm chí, có nhiều du khách cẩn trọng, họ đặt vali trong nhà tắm - nơi lát gạch, bề mặt nhẵn thay vì để trên thảm khách sạn - nơi lưu trú lý tưởng của rệp. Việc này nhằm giảm nguy cơ bị rệp bám vào vali và "đi theo" về nhà.

Một số người mang mang theo túi zip để đựng đồ bẩn, tránh rệp lây lan; bọc túi nhựa bên ngoài vali, đồ đạc vì rệp không bám trên nhựa.

Một số chuyên gia du lịch từng chia sẻ trên mạng xã hội, khi trở về nhà sau 1 chuyến đi dài, du khách nên mở vali trên nền cứng, tốt nhất là trong phòng tắm lát gạch trơn nhẵn. Du khách nên kiểm tra kỹ các đường may, nếp gấp của vali và cũng nên giặt tất cả quần áo đã từng ở trong đó.

Tất nhiên cũng có người dùng mạng cho rằng, nếu luôn ôm lo ngại về rệp, vi khuẩn, vi trùng thì chuyến đi sẽ trở nên mệt mỏi.