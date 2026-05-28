Theo Southern Living, quả bóng tennis có thể là vật dụng hữu ích khi hành khách xuất hiện tình trạng căng cơ, mệt mỏi, lưu thông máu kém sau nhiều giờ ngồi máy bay.

Lý do là ghế máy bay thường khá chật chội, ít không gian để xoay chuyển, vận động cơ thể. Việc ngồi thẳng lưng trong nhiều giờ khiến máu kém lưu thông, có thể dẫn đến cảm giác sưng tấy và khó chịu. Trong khi đó, đầu gối và chân của du khách cũng dễ bị tê, mỏi hoặc căng cơ khi ngồi bó gối quá lâu. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chuyến công tác, du lịch của bạn.

Theo The Sun, những chuyến bay dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông do chân ít được vận động khiến máu lưu thông kém.

Giáo sư Ali Ghoz, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cho biết: "Mang theo một quả bóng tennis lên máy bay sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu". Hiệp hội Quần vợt Anh (LTA) thậm chí còn phát hành hẳn một hướng dẫn "vật lý trị liệu bằng bóng tennis" để hỗ trợ luyện tập và chăm sóc cơ thể.

Quả bóng tennis khá hữu ích trên những chuyến bay dài. Ảnh minh họa: Freepik

Trên máy bay, hành khách có thể dùng quả bóng như một con lăn massage các vùng quan trọng như lưng, chân, bàn chân. Quả bóng tennis nhỏ gọn, rất nhẹ, không chiếm nhiều diện tích trong túi xách và là đồ vật an toàn, không bị cấm mang lên máy bay. Ngoài ra, giá của quả bóng cũng hợp lý hơn nhiều so với một chiếc máy massage cầm tay.

Hành khách có thể đặt quả bóng vào giữa một chiếc khăn tay rồi cuộn lại để cố định hoặc tiện lợi hơn là cho vào chiếc tất sạch, giúp kiểm soát lực ấn tốt hơn và hạn chế trượt, gây đau khi sử dụng. Đây cũng là lý do bạn nên mang tất kèm với bóng tennis khi đi các chuyến bay dài.

Để massage phần lưng và hông, hành khách đặt chiếc tất chứa 1-2 quả bóng ở phần dưới cột sống, gần xương cụt, áp sát vào lưng ghế, nhẹ nhàng dùng cơ thể di chuyển lên xuống.

Với mặt sau đùi, hành khách đặt bóng tennis giữa đùi và ghế, lăn dọc theo gân kheo để giảm căng cơ.

Để giảm tê bàn chân, hành khách có thể cởi giày, đặt bóng dưới lòng bàn chân và lăn nhẹ từ gót đến mũi chân trong vài phút. Để massage bắp chân, cần có không gian phù hợp, do đó, hành khách có thể thực hiện sau khi kết thúc hành trình.

Hành khách lưu ý chỉ nên dùng lực vừa phải, tránh ấn mạnh vào vùng cơ thể đang chấn thương hoặc khu vực cột sống. Ngoài ra, du khách nên kết hợp với việc đổi tư thế thường xuyên, đứng dậy đi lại, vận động nhẹ trong những chuyến bay dài.