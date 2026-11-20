Các tín hiệu chính sách tiền tệ không thay đổi quá nhiều, giá dầu giảm xa ngưỡng 100 USD/thùng. Vậy điều gì khiến giá vàng rơi tự do trong phiên đêm qua và sáng 20/11, xuyên thủng mốc 3.550 USD/ounce và đâu sẽ là điểm dừng?

Vàng thế giới giảm mạnh, SJC điều chỉnh theo

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên sáng 20/11 trên thị trường châu Á, nối dài đợt bán tháo từ phiên giao dịch đêm trước. Giá vàng lần lượt đánh mất các ngưỡng hỗ trợ 3.800 USD, 3.700 USD, 3.600 USD và 3.550 USD/ounce.

Mở cửa phiên châu Á, vàng giao ngay giảm thêm hơn 90 USD, tương đương 2,5%, xuống dưới 3.535 USD/ounce. Giá vàng chạm mức thấp nhất trong khoảng 14 tháng.

Tính từ đầu năm, vàng đã giảm hơn 18% so với mức 4.335 USD/ounce. Nếu tính từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1, kim loại quý đã mất khoảng 37% giá trị.

Tại thị trường trong nước, sáng 20/11, giá vàng miếng SJC giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, xuống 129,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn cũng giảm 2 triệu đồng, còn khoảng 129,8-133,8 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán tháo cũng lan sang thị trường bạc. Giá bạc giao ngay giảm gần 5%, xuống khoảng 41,8 USD/ounce.

Đáng chú ý, vàng giảm sâu trong bối cảnh đồng USD duy trì gần mức cao nhất 19 tháng, lợi suất trái phiếu tăng và chứng khoán Bắc Mỹ xuất hiện làn sóng bán tháo. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ không hoàn toàn bất lợi cho vàng khi thị trường lao động và hoạt động sản xuất có dấu hiệu suy yếu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 203.000.

Giá vàng lao dốc. Ảnh: Minh Hiền

Fed cứng rắn, thế giới phát tín hiệu hạ nhiệt

Yếu tố đầu tiên gây sức ép lên vàng là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed, công bố ngày 18/11, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiếp tục kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Dù giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát dai dẳng. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần hành động quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát. Ông đề xuất Fed cân nhắc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Thị trường hiện đặt cược khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới. Lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên khiến vàng, tài sản không sinh lãi, mất sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa đủ giải thích cú lao dốc dữ dội của vàng. Khả năng Fed tăng lãi suất đã được dự báo từ trước, trong khi giá dầu giảm mạnh lại có thể giúp hạ nhiệt lạm phát, giảm áp lực thắt chặt tiền tệ.

Một yếu tố địa chính trị đáng chú ý là cuộc thượng đỉnh ba bên Mỹ - Trung Quốc - Nga bên lề APEC ngày 19/11. Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút, ba bên đưa ra những cam kết liên quan đến cải tổ Liên Hợp Quốc, ổn định nguồn cung dầu mỏ, tôn trọng chủ quyền quốc gia và đặc biệt tái khẳng định một cuộc chiến tranh hạt nhân tuyệt đối không được phép xảy ra.

Những tín hiệu đối thoại giữa ba cường quốc có thể góp phần cải thiện tâm lý thị trường và làm giảm phần nào nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, cuộc gặp chưa tạo ra đột phá cụ thể trong giải quyết các xung đột lớn, nên chưa đủ cơ sở để xem đây là nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng giảm mạnh trong những phiên gần đây.

Bên cạnh đó, hoạt động bán khống đang khuếch đại áp lực giảm giá. Khi vàng liên tiếp xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, nhà đầu tư có thể gia tăng vị thế bán, trong khi các lệnh cắt lỗ và bán giải chấp tiếp tục đẩy nguồn cung lên cao.

Về triển vọng, chuyên gia Fawad Razaqzada dự báo vàng có thể giảm thêm khoảng 5%, hướng tới 3.500 USD/ounce. Theo ông, kim loại quý hiện thiếu chất xúc tác đủ mạnh để tạo ra một đợt phục hồi bền vững. Hy vọng trước mắt nằm ở khả năng đồng USD chững lại sau nhịp tăng mạnh.

Dù vậy, 3.500 USD/ounce chưa chắc là điểm dừng cuối cùng. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt, lợi suất trái phiếu duy trì cao và dòng tiền đầu cơ tiếp tục rút khỏi vàng, giá có thể giảm sâu hơn.

Ngược lại, lạm phát Mỹ hạ nhiệt, đồng USD suy yếu hoặc căng thẳng địa chính trị bất ngờ leo thang có thể kích hoạt lực mua bắt đáy.

Sau chu kỳ tăng nóng, vàng đang bước vào đợt điều chỉnh mạnh. Điểm dừng phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến chính sách của Fed và khả năng duy trì những tín hiệu ổn định trong quan hệ giữa các cường quốc.