Theo ghi nhận của đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ đến khám với băn khoăn: Giác mạc sau mổ có được bảo tồn tốt không? Mắt có dễ bị khô khi phải làm việc với máy tính nhiều giờ mỗi ngày? Việc chơi thể thao, vận động mạnh hay những va chạm trong cuộc sống có ảnh hưởng gì đến mắt sau phẫu thuật?

Điều đó cho thấy cách người trẻ nhìn nhận về phẫu thuật cận thị đang thay đổi. Họ không chỉ tìm kiếm một giải pháp giúp nhìn rõ hơn, mà còn quan tâm đến chất lượng thị giác lâu dài và sự bền vững của đôi mắt trong tương lai.

Chính vì vậy, những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới như SILK nhận được nhiều sự quan tâm khi hướng đến mục tiêu tối ưu trải nghiệm điều trị, đồng thời bảo tồn cấu trúc giác mạc ở mức tối đa có thể.

Sự khác biệt trong công nghệ Laser của phẫu thuật SILK

Hệ thống laser ELITA sử dụng trong công nghệ mổ cận SILK

SILK là phương pháp phẫu thuật không tạo vạt giác mạc, sử dụng hệ thống laser Femtosecond ELITA thế hệ mới. Điểm khác biệt lớn nhất của công nghệ này nằm ở khả năng bảo tồn giác mạc tối đa nhờ 3 cải tiến chính:

- Tác động năng lượng thấp: SILK sử dụng mức năng lượng laser cực thấp (chỉ 40–90 nJ) so với các phương pháp cũ, giúp giảm thiểu tác động nhiệt lên các mô xung quanh. Nhờ đó, mắt ít bị phù nề, giúp người bệnh hồi phục thị lực nhanh chóng, nhiều bệnh nhân ghi nhận thị lực cải thiện rõ rệt ngay ngày đầu sau phẫu thuật.

- Bề mặt mặt cắt mịn màng: Với tần số xung lên tới 10 MHz, hệ thống laser ELITA tạo ra các điểm bắn siêu nhỏ (chỉ 1 µm) nằm sát nhau. Điều này giúp bề mặt cắt mịn màng mà không để lại các "cầu mô" gồ ghề. Bác sĩ có thể rút lõi nhu mô một cách nhẹ nhàng, giảm thiểu các sang chấn cơ học không đáng có cho mắt, từ đó hạn chế được tình trạng quang sai, chói lóa sau phẫu thuật.

- Thao tác nhanh chóng: Thời gian laser tác động lên mỗi mắt chỉ mất khoảng 16 giây, giúp bệnh nhân giảm bớt áp lực tâm lý và hạn chế các rủi ro trong quá trình phẫu thuật.

Sự khác biệt về thế hệ laser giữa SILK và các công nghệ khác.

Thiết kế lõi nhu mô hai mặt lồi giúp giác mạc bền vững

Một cải tiến quan trọng khác của SILK là tạo hình lõi nhu mô (phần mô cần lấy ra để điều chỉnh độ cận) dưới dạng hai mặt lồi đối xứng.

Trong các phương pháp cũ, lõi mô thường có một mặt phẳng và một mặt lồi. Khi lấy ra, các lớp giác mạc còn lại có thể không áp sát hoàn toàn vào nhau, đôi khi tạo thành những nếp gấp giác mạc. Đây chính là nguyên nhân khiến một số người sau mổ cận gặp hiện tượng chói lóa hoặc nhìn thấy quầng sáng quanh đèn khi lái xe đêm.

Thiết kế lõi nhu mô hai mặt lồi của SILK giúp các lớp mô tự áp khít tự nhiên. Cơ chế này không chỉ cải thiện chất lượng hình ảnh mà còn giúp bảo tồn các sợi liên kết collagen, giữ cho giác mạc vững chắc và giảm giảm thiểu tình trạng khô mắt sau phẫu thuật.

Lõi nhu mô hai mặt lồi của công nghệ mổ cận SILK giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn

Theo TS.BS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản: “Xu hướng của nhãn khoa hiện đại là can thiệp tối thiểu nhưng mang lại chất lượng thị giác tối ưu. Công nghệ SILK với cơ chế không tạo vạt và thiết kế lõi nhu mô hai mặt lồi đối xứng giúp giữ lại tối đa độ bền cơ sinh học tự nhiên của giác mạc. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người trẻ tuổi - những người có nhu cầu vận động cao, giúp họ duy trì thị lực sắc nét, ổn định và an toàn lâu dài”.

Các yếu tố quyết định hiệu quả phẫu thuật SILK

Sở hữu dải điều trị rộng tối đa đến 12 độ cận và 6 độ loạn, công nghệ mổ cận SILK mở ra cơ hội khôi phục thị lực cho nhiều người. Theo các bác sĩ nhãn khoa, mức độ phù hợp của mỗi khách hàng với công nghệ SILK sẽ được quyết định dựa trên việc đánh giá toàn diện các thông số qua quy trình khám chuyên sâu trước phẫu thuật.

Tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, quy trình này được thiết kế theo 7 bước tiêu chuẩn Nhật Bản nhằm đo lường chính xác các thông số cơ sinh học và chiều dày giác mạc, từ đó đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp SILK sử dụng hệ thống ELITA

Nhằm hỗ trợ người trẻ dễ dàng kiểm tra độ phù hợp với công nghệ mổ cận SILK, Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản hiện áp dụng chương trình miễn phí gói khám chuyên sâu trước mổ. Đồng thời, triển khai chính sách ưu đãi phẫu thuật SILK đặc biệt cùng nhiều quà tặng hậu phẫu hấp dẫn.

Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản Địa chỉ: 32 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội

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(Nguồn: Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản)