Quán quân Vietnam Idol 2023 - Hà An Huy chính thức cho ra mắt EP đầu tay mang tên ‘N| gồm 7 ca khúc: I Miss You, Vắng em, Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong, Ngã hai đường, Follow Up. 7 ca khúc trong EP ‘N| là 7 trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ của nam ca sĩ, với sự kết hợp cùng các nhạc sĩ Hàn Quốc Doko, Shiha (I Miss You), Min Seon (Vắng em).

Quá trình thu âm tại Hàn Quốc diễn ra khá căng thẳng khi anh chỉ có 4-5 ngày để hoàn thành trong tổng thời gian 6 tuần. Trong đó, Anhuyungdung là ca khúc chủ đề, thể hiện đúng nhất tinh thần âm nhạc ung dung, tự tại của Hà An Huy.

Phản hồi về quãng thời gian im ắng sau khi đăng quang Vietnam Idol 2023, Hà An Huy cho biết muốn khám phá và hiểu rõ hơn cá tính bản thân để khai thác triệt để. Phát hành EP, anh xem đó là món quà tri ân người hâm mộ, không đặt nặng về thành tích.

Hà An Huy thừa nhận có khoảng thời gian đánh mất chính bản thân, áp lực vì gồng gánh trách nhiệm của danh hiệu quán quân Vietnam Idol và Big song big deal. Anh chưa hiểu được mình thích và muốn làm gì.

Tại buổi họp báo, Hà An Huy thể hiện ca khúc I miss you lấy cảm hứng từ những trải nghiệm tình cảm sâu sắc, phản ánh quan điểm của anh về tình yêu. Ca khúc này từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Đảo thiên đường.

Hà An Huy và NSƯT Minh Phương (mẹ của Hà An Huy) xúc động chia sẻ tại buổi ra mắt. Ảnh: BTC

Ba ca khúc trong EP gồm Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong đánh dấu các cột mốc đặc biệt trong cuộc đời Hà An Huy. Anhuyungdung thể hiện sự ung dung, tận hưởng tình yêu, Pingpong tái hiện ký ức đẹp, còn Sieulieuphieu ẩn dụ giai đoạn khủng hoảng khi anh đối diện với việc đánh mất bản thân. Anh mất 4 tháng để hoàn thiện ca khúc này.

Nhìn con trai đạt được những thành tựu hôm nay, NSƯT Minh Phương xúc động hy vọng con sẽ nỗ lực hơn nữa để các tác phẩm được công chúng đón nhận.

Cuối chương trình, Hà An Huy bất ngờ tiết lộ sẽ trở lại với vai trò diễn viên trong dự án phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh cũng là tác giả nhạc phim, dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2025.