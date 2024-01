Buổi nghe album Mùa xuân đầu tiên do nhạc sĩ Đức Trí thu âm trực tiếp cùng ban nhạc nhẹ và dàn nhạc giao hưởng cùng các ca sĩ trẻ nổi tiếng vừa diễn ra.

Theo đó, 12 nhạc phẩm gồm: Mùa xuân đầu tiên (sáng tác: Văn Cao, thể hiện: Lâm Bảo Ngọc); Đón xuân (Phạm Đình Chương, Lân Nhã); Điệp khúc mùa xuân (Quốc Dũng, Bích Trâm); Mộng chiều xuân (Ngọc Bích, Hà An Huy); Em đã thấy mùa xuân chưa (Quốc Dũng, Quốc Thiên); Nắng có còn xuân (Đức Trí, Lâm Bảo Ngọc); Năm qua đã làm gì (Bùi Công Nam, Hà An Huy & Bích Trâm); Câu chuyện đầu năm (Hoài An, Tiêu Châu Như Quỳnh); Tết này con sẽ về (Bùi Công Nam, Hà An Huy); Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh, Lân Nhã); Khúc Giao thừa (Phương Uyên, Juky San); Khúc giao mùa (Huy Tuấn, tốp ca).

Ca sĩ trẻ Hà An Huy.

Album trải dài từng thời kỳ âm nhạc Việt Nam: từ đầu tân nhạc, tiền chiến thập niên 1950 (Đón xuân, Mộng chiều xuân) đến các tình khúc nổi tiếng thập niên 1960-1970 (Mùa xuân đầu tiên, Câu chuyện đầu năm, Em đã thấy mùa xuân chưa, Điệp khúc mùa xuân...).

Các bài nhạc xuân nổi nhất 20 năm trở lại đây (Khúc giao mùa, Nắng có còn xuân, Khúc Giao thừa) đến những sáng tác mới, thịnh hành những năm gần đây (Năm qua đã làm gì, Tết này con sẽ về) đều có mặt.

Với mỗi giai đoạn âm nhạc, Đức Trí đều tư duy làm mới. Chẳng hạn, những bài thời tiền chiến giữ nguyên màu sắc hoài cổ trong tiết tấu sôi nổi; nhạc tình thập niện 1960-1970 lại được pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc Đông – Tây giao thoa phong phú.

'Mùa xuân đầu tiên' - Lâm Bảo Ngọc

Hai bài bolero Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh) và Câu chuyện đầu năm mang màu sắc cổ điển, ấm áp và sang trọng. Những bài còn lại hiện đại và sang trọng nhờ phần hòa âm của dàn dây theo xu hướng symphonic đang thịnh hành thế giới.

Trong 7 ca sĩ thể hiện, bên cạnh những cái tên quen thuộc, các ca sĩ thế hệ Z như Lâm Bảo Ngọc, Juky San và Hà An Huy gây chú ý.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đã chọn thể hiện bài Mùa xuân đầu tiên trong một số tác phẩm Đức Trí giao. Cô nghe nhạc phẩm này từ bé và đặc biệt yêu mến giai điệu đẹp đẽ của nó.

"Một bài hát không có cao trào nhưng luôn mang lại cảm giác khoan thai, nhẹ nhàng - đúng nhất với điều tôi muốn mỗi khi Tết đến. Theo định nghĩa của người trẻ, Mùa xuân đầu tiên là một bài hát chữa lành", Á quân Giọng hát Việt nói.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Lâm Bảo Ngọc bất ngờ khi đây là bài hát chủ đề của album. Làm việc với Đức Trí và dàn nhạc giao hưởng, cô gặp nhiều áp lực. Vì từng nghe vô số phiên bản với nhiều biến tấu, ca sĩ bị ảnh hưởng nhất định, thấy không dễ tập trung hát đúng tác phẩm gốc.

Cô nói: "Anh Đức Trí mong muốn tôi hát đúng nguyên bản như một cách tôn trọng người sáng tác. Anh rất khắt khe, luôn yêu cầu ca sĩ hát từng nốt nhạc".

Ngoài ra, mascot 'HippoHappy' của Ca sĩ mặt nạ khá hồi hộp khi hát cùng dàn nhạc giao hưởng. Cô chỉ được tập 2 tiếng nên sợ hát sai sẽ gây ảnh hưởng đến hàng chục người.

Album Mùa xuân đầu tiên được thu âm trực tiếp trên sân khấu Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam. Thay vì định dạng đĩa than (vinyl) thường lệ, album này được phát hành trên các nền tảng nhạc số, video trực tuyến, đĩa CD và băng cassette.