Chiều 14/5, tại họp báo kinh tế - xã hội, đại diện Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM và UBND các phường thông tin về tiến độ triển khai các dự án cải tạo kênh, rạch trọng điểm gồm: rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và bờ bắc kênh Đôi.

Rạch Xuyên Tâm vẫn còn 30,3% mặt bằng chưa bàn giao

Theo UBND phường Gia Định và phường Bình Lợi Trung, dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Đến ngày 13/5, đã bàn giao mặt bằng 615/869 trường hợp (đạt 70,7%), còn lại 254 trường hợp chưa hoàn tất, chủ yếu là các hộ giải tỏa toàn phần.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là các trường hợp có yếu tố đồng thừa kế. Theo quy định, người dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều giấy tờ pháp lý như giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn đã thất lạc; một số trường hợp phải thực hiện thủ tục tại tòa án như tuyên bố mất tích hay tuyên bố chết, kéo dài đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Để tháo gỡ, UBND phường Gia Định đã chủ động lập danh sách các trường hợp vướng mắc gửi Tòa án nhân dân Khu vực 5 và các văn phòng công chứng phối hợp hỗ trợ người dân. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của UBND TP.

Dự án vẫn thiếu mặt bằng và vật liệu xây dựng

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư 9.030 tỷ đồng, triển khai từ năm 2021. Sau khi khởi công đồng loạt 10 gói thầu xây lắp vào ngày 23/2/2023, đến nay sản lượng thực tế thi công tại công trường đạt khoảng 79%, trong khi sản lượng được xác nhận nghiệm thu đạt 69,52%.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Tuy nhiên, dự án vẫn còn 9 trường hợp chưa bàn giao, người dân cản trở khiến thi công không thể tiếp cận các vị trí này. Ngoài ra, hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông trong phạm vi dự án vẫn chưa được di dời dứt điểm. Trong khi đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, giá xăng dầu biến động, khan hiếm bê tông nhựa đang là bài toán nan giải với các nhà thầu.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị cho biết sẽ áp dụng biện pháp mạnh với nhà thầu chậm tiến độ, bao gồm phạt hợp đồng và điều chuyển khối lượng sang nhà thầu khác trong liên danh nếu cần thiết.

Bờ bắc kênh Đôi còn 123 trường hợp tồn đọng

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi (quận 8 cũ) có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm gần 5.976 tỷ đồng. Dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng; đến nay đã ban hành phương án bồi thường cho 1.603 trường hợp và bàn giao mặt bằng 1.480 trường hợp.

Người dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Nguyễn Huế

Dự án chia làm 3 gói thầu xây lắp với tiến độ khác nhau: gói thầu 1 đạt khoảng 36%, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026; gói thầu 2 đạt 52%, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026; gói thầu 3 vừa xong khâu lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành tháng 8/2026.

Điểm nghẽn của dự án là 123 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng và hệ thống điện trung hạ thế chưa được di dời - ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công. Ban Quản lý dự án đặt mục tiêu thu hồi toàn bộ mặt bằng các gói thầu trong tháng 5/2026 để đảm bảo tiến độ chung của dự án.