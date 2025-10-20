Chương trình truyền hình A.I là ai? do MC Trấn Thành cầm trịch quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Đông Nhi, Minh Hằng, Tóc Tiên, Quốc Anh, Tiểu Vy...

Trong video giới thiệu, các nghệ sĩ lần đầu đối diện phiên bản song trùng được mô phỏng với độ chân thực cao, thể hiện nhiều hành vi và phản ứng khó lường.

Chẳng hạn, bản sao AI của Văn Mai Hương có thể hát y hệt và thách bản gốc song ca cùng mình. Bản sao của diva Mỹ Linh có thể kể vanh vách những kỷ niệm tuổi thơ của chị.

Văn Mai Hương phản ứng khi thấy bản sao AI nói, hát giống hệt mình. Ảnh: Chụp màn hình

Bản sao của Sam còn dọa tiết lộ số nhà, đất mà MC này sở hữu trong khi Lê Giang AI bắt nạt cả Huỳnh Lập, Quang Trung.

Nhà sản xuất tiết lộ đằng sau các bản sao AI là người thật, được công nghệ "hô biến" thành phiên bản song trùng của dàn nghệ sĩ khách mời.

"AI ngày càng thông minh hơn, bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế? Nếu gương mặt, giọng nói hay bí mật của bạn bị AI sao chép, bạn sẽ làm gì?", host Trấn Thành đặt vấn đề.

Trấn Thành ép vợ hôn 2 cái để xác minh danh tính. Ảnh: Chụp màn hình

Khi gặp ca sĩ Hari Won, Trấn Thành hài hước khẳng định cô là AI vì "vợ tôi đâu có ốm thế này", yêu cầu cô hôn 2 cái để chứng minh thân phận.

A.I là ai? là phiên bản Việt hóa của gameshow 2FACES đang gây sốt tại Thái Lan.

Bản gốc hút hàng chục triệu lượt xem bởi format đặt người nổi tiếng vào tình huống đấu trí với bản sao công nghệ của chính mình, từ đó khai thác mối quan hệ giữa con người và AI.

“A.I là ai? là format hoàn toàn mới mà tôi lần đầu biết. Tôi hứng thú nhất yếu tố tâm lý khi chương trình dùng công nghệ ‘đấu trí' với bộ não con người. Tôi tin AI có thông minh đến đâu vẫn không thể sao chép hay thay thế được tâm hồn con người", Trấn Thành chia sẻ.

Chương trình dự kiến phát sóng vào 20h30' thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 24/10 trên kênh HTV7.