Hãng RT và Anadolu đưa tin, đợt nóng nghiêm trọng bao trùm khắp lục địa đã khiến nhiệt độ tăng lên 40 độ C hoặc cao hơn, thiết lập các kỷ lục nhiệt độ mới ở nhiều khu vực tại châu Âu mỗi ngày.

Số người tử vong tăng theo nhiệt độ

Trong bối cảnh chính phủ các nước và các tổ chức khác nhau đưa ra nhiều cảnh báo, hướng dẫn cách ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, thiệt hại về người không may đã trở nên không thể tránh khỏi.

Các nguồn tin chính thức và không chính thức trên khắp Tây Ban Nha, Pháp và Đức cho biết khoảng 276 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ cao và các nguyên nhân gián tiếp, như chết đuối khi cố gắng làm mát cơ thể.

Tây Ban Nha là nước có số người tử vong cao nhất do nóng, với 212 ca được ghi nhận từ 21 tới 24/6. Hệ thống giám sát tử vong công cộng của nước này - dữ liệu MoMo cho thấy số ca tử vong tăng đều đặn hàng ngày bắt đầu từ 21/6, khi đợt nắng nóng thực sự bắt đầu ở Tây Ban Nha. MoMo ghi nhận 13 ca tử vong vào 21/6, 38 ca vào 22/6, 66 ca vào 23/6 và 95 ca vào 24/6.

Pháp cũng nằm trong số các quốc gia có nhiều người thiệt mạng khi nhiệt độ tăng cao. Mặc dù hiện chưa có thống kê chính thức như ở Tây Ban Nha nhưng các thông báo từ chính quyền và các nguồn truyền thông địa phương cho thấy khoảng 58 người chết, cả trực tiếp và gián tiếp do nắng nóng.

Người dân châu Âu giải nhiệt bằng vòi phun nước công cộng khi nhiệt độ tăng cao. Ảnh: EPA/Shutterstock

Theo đài truyền hình BFMTV, kể từ ngày 18/6, Pháp đã ghi nhận ít nhất 43 người chết đuối khi họ cố gắng làm mát cơ thể vì nhiệt độ quá cao.

Tại Đức, cho đến nay chưa có trường hợp tử vong trực tiếp nào liên quan đến nắng nóng được báo cáo, mặc dù nhiệt độ đã vượt quá 30 độ C và đang đạt tới 40 độ C. Tuy nhiên, tương tự như Pháp, quốc gia này đã ghi nhận một số vụ đuối nước.

Số người chết ngày càng tăng đã gợi lại ký ức về đợt nắng nóng thảm khốc ở châu Âu năm 2003. Khi đó, nắng nóng đã gây ra hàng chục nghìn ca tử vong trên khắp lục địa, trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên làm nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử hiện đại của châu Âu.

Các chuyên gia nhận xét châu Âu vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương vì phần lớn nhà ở được thiết kế để giữ nhiệt trong mùa đông lạnh giá hơn là làm mát vào mùa hè. Không giống như ở Bắc Mỹ và nhiều nơi ở châu Á, điều hòa không khí trong nhà vẫn còn tương đối hiếm gặp ở phần lớn lục địa, khiến hàng triệu người phải chịu đựng những đợt nắng nóng kéo dài.

Nhiệt độ cao dẫn đến tử vong như thế nào?

Ngoài các trường hợp đuối nước, tử vong do nắng nóng vẫn khó hiểu đối với nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế nắng nóng được coi là một mối nguy hại đáng kể đối với sức khỏe.

Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 4, căng thẳng do nắng nóng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết.

Nhiệt độ cao có thể làm các bệnh lý tiềm ẩn, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, các vấn đề sức khỏe tâm thần và hen suyễn thêm trầm trọng, đồng thời làm tăng nguy cơ tai nạn và lây truyền một số bệnh truyền nhiễm.

Nắng nóng cực đoan khiến cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể bị quá tải. Khi nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm lớn, ít gió và thời gian phơi nhiễm kéo dài, cơ thể khó thải nhiệt, làm gia tăng nguy cơ kiệt sức do nóng, sốc nhiệt và tử vong.

Việc cơ thể cố gắng tự làm mát có thể gây áp lực lên tim và thận. Nắng nóng cực đoan cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính như bệnh tim, hô hấp, sức khỏe tâm thần và tiểu đường đồng thời gây tổn thương thận cấp tính. WHO cảnh báo những tác động này đặc biệt nghiêm trọng với người lao động ngoài trời, người có bệnh mãn tính và các cộng đồng thu nhập thấp. Ngoài ra, nắng nóng có thể làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ y tế thiết yếu.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gần đây cho biết nhiệt độ ở châu Âu đang tăng với tốc độ gấp đôi so với toàn cầu và mức độ nghiêm trọng của nắng nóng cực đoan sẽ gia tăng trong tương lai.