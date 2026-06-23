Theo hãng tin RT và Anadolu, trong số các nạn nhân có hai trẻ em, 2 và 4 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong xe ô tô của gia đình ở thị trấn Carpentras, phía nam nước Pháp vào ngày 22/6. Các công tố viên cho biết say nắng có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong.

Một ngày trước đó, ba người cao tuổi được tìm thấy đã qua đời trong nhà ở vùng ngoại ô Bordeaux. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết các trường hợp tử vong này có liên quan đến nắng nóng cực độ.

Ngoài ra, có ít nhất 13 người nữa đã chết đuối vào cuối tuần qua khi đám đông đổ xô đến các bãi biển, sông, hồ và bể bơi để tìm cách giải nhiệt khỏi cái nóng như thiêu đốt.

Người dân Paris đổ xô đến kênh đào Saint-Martin giữa đợt nắng nóng. Ảnh: Anadolu

Chính quyền đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất đối với hơn một nửa lãnh thổ Pháp, trong khi hàng chục chuyến tàu bị hủy và hàng nghìn lớp học bị hoãn hoặc chuyển địa điểm do thời tiết khắc nghiệt.

Theo đài truyền hình BFM, Pháp đã phá vỡ hoặc san bằng tổng cộng 459 kỷ lục về nhiệt độ trên toàn quốc, gồm 102 kỷ lục cao nhất mọi thời đại khi nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số vùng.

Tại thành phố Bordeaux ở phía tây nam, nhiệt độ đạt 41,9°C, mức cao nhất được ghi nhận trong 106 năm quan sát. Ngoài ra, một kỷ lục cao nhất mọi thời đại về nắng nóng cũng được thiết lập ở Saintes, nơi các ghi chép thời tiết có từ 111 năm trước.

Châu Âu trải qua đợt nắng nóng cực độ

Tại Anh, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã cảnh báo về “nắng nóng cực độ” với nhiệt độ có thể đạt tới 39°C vào cuối tuần này. Đức, Bỉ, Italia và Tây Ban Nha cũng đã ban hành cảnh báo thời tiết màu cam và đỏ, cảnh báo về điều kiện nguy hiểm.

Nắng nóng đang đặc biệt nguy hiểm ở những khu vực của châu Âu không được trang bị tốt để đối phó với nhiệt độ cao như vậy vì nhiều nhà ở và các tòa nhà thương mại được thiết kế để giữ nhiệt và thường thiếu điều hòa không khí.

Một số nhà dự báo cảnh báo đợt nắng nóng hiện tại có thể sánh ngang với đợt nắng nóng chết người năm 2003, gây ra hàng chục nghìn ca tử vong vượt mức bình thường trên khắp châu Âu.