Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đến nay chưa thể chấm dứt hoàn toàn việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Nguyên nhân được NHNN chỉ ra là trong bối cảnh gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn chủ yếu dồn lên kênh tín dụng ngân hàng, nếu không có biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng sẽ dẫn đến khả năng lặp lại những hệ lụy như giai đoạn trước năm 2011, gây bất ổn vĩ mô, rủi ro lạm phát gia tăng, đồng thời rủi ro nợ xấu tăng cao, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng.

Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, hệ thống TCTD còn đang trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, từng bước nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế.

Do vậy, NHNN cho rằng việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. “Việc dỡ bỏ biện pháp này cần thận trọng, có lộ trình thích hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết khi có đủ biện pháp kiểm soát, thay thế phù hợp và từng bước thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường”, NHNN khẳng định.

Từ năm 2023 trở về trước, NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng TCTD. Để tiếp tục triển khai chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về dỡ bỏ dần việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tháng 8/2024, NHNN tiếp tục thông báo một số nhóm TCTD được chủ động tăng trưởng tín dụng trong năm 2024.

Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng đến nay vẫn an toàn, hiệu quả, lành mạnh, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD; hướng tín dụng vào các ngành sản xuất, lĩnh vực ưu tiên - động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Kết quả, đến ngày 30/9/2024, tín dụng toàn hệ thống tăng 9% so với cuối năm 2023 (cùng kỳ tăng 6,92%). Hiện nay, các TCTD còn khá nhiều dư địa về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để cung ứng vốn cho vay đối với nền kinh tế.