Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng. Lãi suất huy động được MB điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn từ 12-48 tháng, với mức lãi suất thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

“Lãi đậm nhất năm. Linh hoạt chưa từng có”, “sẵn sàng phá vỡ mọi quy luật gửi tiết kiệm trước đây”... là những cụm từ được MB sử dụng để giới thiệu về một “mega saving” chuẩn bị được tung ra.

Ngay trong sáng 18/3, ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,5%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,25%/năm lên tới 6,55%/năm.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-48 tháng đã vượt mốc 7%/năm, niêm yết tại 7,5%/năm.

Đây là một trong số ít ngân hàng hiện công khai niêm yết lãi suất tiền gửi trên 7%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất huy động 7,5%/năm cũng được MB áp dụng cho tiết kiệm tại quầy, với kỳ hạn từ 24-60 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng được niêm yết 6,5%/năm nếu tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, 6,6%/năm nếu tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

MB giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn còn lại. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm với kỳ hạn 1 tháng, 4,6%/năm với kỳ hạn 2 tháng, 4,7%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng và 5,9%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng.

Lãi suất huy động gần đây tại một số ngân hàng được đẩy lên cao nhưng không niêm yết công khai. Thay vào đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền, mức lãi suất cộng thêm tùy thuộc vào lượng tiền gửi của khách hàng.

Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu huy động vốn, mỗi chi nhánh ngân hàng cũng sẽ có những chính sách lãi suất khác nhau.

Một chi nhánh ngân hàng TPBank đưa ra lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,96%/năm, thậm chí lãi suất kỳ hạn 12 tháng được đẩy lên tới 8,06%/năm.

Ngoài ra, từ nay đến hết 31/3, TPBank cộng thêm lãi suất 0,16%/năm so với lãi suất niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm vào thứ Hai hằng tuần.

Tại GPBank, một chi nhánh tại Hà Nội công bố mức lãi suất từ nay đến 31/3 lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi 8,4%/năm cũng đang được một chi nhánh Ngân hàng NCB tại Hà Nội mời chào khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Đáng chú ý, ngay cả chi nhánh của một ngân hàng Big4 cũng vừa nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên đến 7,38%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 18/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,55 6,55 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,25 6,25 7,35 6,35 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,4