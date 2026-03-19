Loạt ngân hàng lớn đang tạo biến động mạnh trên thị trường lãi suất huy động. Sau khi Ngân hàng Quân đội (MB) tăng mạnh lãi suất huy động vào ngày hôm qua, đến lượt Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tăng đồng loạt lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến do VietinBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 1-5 tháng bất ngờ được niêm yết mới tại mức 4,75%/năm.

Đây là mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Mức lãi suất này đã phổ biến tại các ngân hàng TMCP, tuy nhiên hiếm khi các ngân hàng thương mại nhà nước niêm yết mức lãi suất trần này.

Như vậy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng đã được VietinBank tăng mạnh 1,75%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng tăng 1,35%/năm.

Ngân hàng này cũng tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại, với mức lãi suất niêm yết mới đồng loạt cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng là 5,5%/năm.

Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tăng 1%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng tăng 0,2%/năm.

Với việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động, VietinBank đang dẫn đầu trong nhóm Big4 ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất huy động kỳ hạn 6-36 tháng của VietinBank đã ngang bằng với Vietcombank, khi cả hai cùng niêm yết mức lãi suất 5,5%/năm cho dải kỳ hạn này.

Trong nhóm ngân hàng Big4, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 6-36 tháng vẫn thuộc về Agribank khi niêm yết ở mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 6%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng.

VietinBank không phải là ngân hàng lớn duy nhất tăng lãi suất. Trước đó, Ngân hàng MB vừa đẩy lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,5%/năm vào ngày 18/3.

Không dừng lại ở đó, MB tiếp tục công bố chương trình “siêu tiết kiệm - lãi cao, rút sớm không sao”. Theo đó, lãi suất ngân hàng cao nhất khi gửi tiết kiệm tại MB lên đến 8,4%/năm. Đặc biệt, ngân hàng đã đánh trúng tâm lý khách hàng khi cho phép rút trước hạn với cơ chế lãi suất linh hoạt, khác với thông lệ truyền thống.

Ngoài ra, MB còn tiếp tục tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ ngày 19/3, với mức lãi suất tăng thêm là 0,5%/năm.

Hiện lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất theo niêm yết của MB là 7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 4-6 tháng. Trong khi lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tuần cũng lên đến 5%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 6,9%/năm.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank và VietinBank. Trong đó, MB đã có hai lần tăng lãi suất huy động trong thời gian này.