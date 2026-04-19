Omega-3 thường được khuyến nghị tốt cho tim mạch và huyết áp nhưng tôi lại thấy thông tin cho rằng người bị huyết áp thấp không nên sử dụng. Xin bác sĩ cho biết vì sao Omega-3 lại ảnh hưởng tới người huyết áp thấp? Trong trường hợp nào thì vẫn có thể dùng và cần lưu ý gì để tránh rủi ro? (Nguyễn Thị Phương, Tuyên Quang).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tư vấn:

Omega-3 là nhóm axit béo không no, chủ yếu gồm EPA và DHA, đã được chứng minh có lợi cho hệ tim mạch, thần kinh và có tác dụng chống viêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để bổ sung Omega-3 một cách tùy tiện, đặc biệt là những người có chỉ số huyết áp thấp.

Cơ chế khiến Omega-3 làm hạ huyết áp xuất phát từ khả năng tác động lên hệ mạch máu. Cụ thể, Omega-3 kích thích cơ thể sản xuất nitric oxide, một chất giúp thư giãn và làm giãn thành mạch. Khi mạch máu giãn ra, áp lực của dòng máu lên thành mạch giảm xuống, dẫn đến chỉ số huyết áp giảm theo.

Người bị huyết áp thấp không nên uống Omega-3. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh đó, Omega-3 còn có tác dụng chống kết tập tiểu cầu nhẹ, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn nhưng đồng thời cũng làm giảm lực cản trong hệ tuần hoàn, từ đó góp phần kéo huyết áp xuống thấp hơn.

Ở người bình thường hoặc tăng huyết áp, mức giảm này thường chỉ dao động khoảng 2-5mmHg và được xem là có lợi. Tuy nhiên, với những người đã có huyết áp thấp sẵn, sự thay đổi này có thể gây ra các triệu chứng rõ rệt như chóng mặt, hoa mắt, đặc biệt khi thay đổi tư thế đột ngột.

Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài do cơ thể không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, thậm chí có nguy cơ ngất xỉu nếu huyết áp tụt sâu.

Thực tế, người huyết áp thấp không cần phải tuyệt đối tránh Omega-3, bởi đây vẫn là dưỡng chất cần thiết cho não bộ và thị lực. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nằm ở liều lượng và cách sử dụng. Việc lạm dụng các sản phẩm bổ sung Omega-3 liều cao, đặc biệt là thực phẩm chức năng, có thể làm gia tăng nguy cơ tụt huyết áp.

Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng có huyết áp thấp hoặc ở mức gần thấp hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau trước khi bổ sung viên uống Omega-3:

Tham khảo ý kiến của bác sĩ: Tuyệt đối không tự ý dùng liều cao nếu đang điều trị các bệnh lý liên quan đến tuần hoàn.

Ưu tiên thực phẩm tự nhiên: Thay vì dùng viên uống, hãy bổ sung thông qua khẩu phần ăn 2 bữa cá béo mỗi tuần.

Theo dõi chỉ số: Nếu bắt đầu dùng thực phẩm chức năng, hãy đo huyết áp định kỳ để sớm nhận diện các biến động tiêu cực.