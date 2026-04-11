BSCKI Lê Phượng Hoàng, Phụ trách Khoa Lão khoa, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội cho biết, đỗ đen không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực mà còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Theo Đông y, đỗ đen có vị ngọt, tính mát, tác dụng bổ thận, thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ giải độc cơ thể.

Xét về mặt dinh dưỡng, đỗ đen là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, giàu chất xơ cùng các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B.

Đỗ đen giúp thanh nhiệt, thải độc. Ảnh Bảo An

Ngoài ra, loại hạt này còn chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, magie, kẽm. Đáng chú ý, đỗ đen rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, hợp chất có khả năng bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức đề kháng.

Theo bác sĩ Hoàng, một trong những công dụng nổi bật của đỗ đen là khả năng thanh nhiệt, thải độc. Nhờ tính mát, đỗ đen giúp làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng, hỗ trợ giảm tình trạng nóng trong, nổi mụn hay táo bón. Nước đỗ đen rang từ lâu đã được nhiều người sử dụng như một loại thức uống giải khát tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể và lợi tiểu.

“Không chỉ dừng lại ở đó, đỗ đen còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện chức năng gan và thận, góp phần thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn đỗ đen như một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh”, bác sĩ Hoàng nói.

Trong đời sống, có nhiều cách chế biến đỗ đen vừa đơn giản vừa tốt cho sức khỏe. Phổ biến nhất là nước đỗ đen rang, thức uống có mùi thơm nhẹ, dễ uống. Chè đỗ đen cũng là món ăn quen thuộc, vừa giúp giải nhiệt vừa bổ sung năng lượng. Ngoài ra, đỗ đen có thể được nấu cháo, hầm cùng gạo lứt hoặc kết hợp với các nguyên liệu như đậu xanh, hạt sen để tăng hiệu quả thanh nhiệt và bồi bổ cơ thể.

4 nhóm người cần thận trọng

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng lưu ý, dù tốt cho sức khỏe nhưng đỗ đen không nên sử dụng một cách tùy tiện. Việc uống quá nhiều nước đỗ đen trong ngày có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt, với những người có cơ địa lạnh hay bị tiêu chảy, cần hạn chế sử dụng do đỗ đen có tính mát.

Bên cạnh đó, nếu dùng quá thường xuyên mà không cân đối dinh dưỡng, đỗ đen có thể làm giảm khả năng hấp thu một số khoáng chất quan trọng như sắt và kẽm. Điều này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Một số nhóm đối tượng cần thận trọng hoặc không nên sử dụng đỗ đen gồm:

- Người bị huyết áp thấp.

- Người có hệ tiêu hóa kém, đang bị tiêu chảy hoặc lạnh bụng.

- Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ vẫn có thể dùng nhưng chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, tránh lạm dụng.

- Đặc biệt, những người đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước đỗ đen thường xuyên, bởi loại thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc.