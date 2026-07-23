Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 đã được Samsung ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tối ngày 22/7.

Khác với các dự đoán trước đó là mức giá bán Z Fold 8 Ultra sẽ hơn 60 triệu đồng khi mở bán, mức giá hãng đưa ra rẻ hơn nhiều.

Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 sẽ được giao hàng sớm từ 8/8. Ảnh: Anh Tú

Theo đó, Z Flip 8 phiên bản 12GB RAM và bộ nhớ trong 256GB sẽ có giá 31,99 triệu đồng; trong khi đó Z Fold 8 là 46,99 triệu đồng và Z Fold 8 Ultra là 52,99 triệu đồng.

Mặc dù giá rẻ hơn dự đoán, nhưng nếu so với phiên bản đời trước đó là Z Fold 7 có giá 46,99 triệu đồng, thì Z Fold 8 Ultra có mức tăng giá lên tới 6 triệu đồng.

Tại các hệ thống bán lẻ trong nước như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellPhoneS, Di Động Việt đều đã cho khách hàng đặt trước máy từ 22/7 – 7/8 và sẽ giao máy sớm từ 8/8.

Đáng chú ý, với các chính sách giảm giá như thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán, ưu đãi đặt trước… người dùng có thể sở hữu chiếc Z Fold 8 Ultra ở mức giá 42,99 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng so với giá gốc).

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung là sự xuất hiện của chiếc Z Fold 8. Đây là chiếc smartphone gập được thiết kế với thân máy rộng hơn và màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16.

Chiếc smartphone này được xem là để đón đầu và cạnh tranh với chiếc iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra) của Apple dự kiến ra mắt sắp tới.

Tuy nhiên, với mức giá như trên và sự tương thích của các ứng dụng với màn hình tỉ lệ 4:3, cũng sẽ khiến cho Z Fold 8 khó tiếp xúc được với số đông.

Thị trường điện thoại gập tại Việt Nam hiện đang là cuộc chiến giữa các hãng Oppo, Samsung và Honor, nếu Apple ra mắt iPhone gập trong thời gian tới thì đây sẽ là hãng tiếp theo xâm chiếm phân khúc này.

Sản phẩm điện thoại gập ra mắt gần đây nhất là Find N6 của Oppo, nhưng với mức giá lên tới 65 triệu đồng đã khiến người dùng chùn bước.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ cho thấy tỉ lệ bán ra là không đáng kể.

Trong khi đó, Honor sau khi ra mắt Magic V5 từ tháng 10/2025, đến nay vẫn chưa có thông tin về việc sẽ đưa chiếc Magic V6 về thị trường Việt Nam; một phần do phân khúc điện thoại gập của hãng cũng không được nhiều người quan tâm.