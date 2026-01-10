Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh, video phản ánh hành động đứng - ngồi sát băng chuyền hành lý. Có người thậm chí còn dựa vào băng chuyền, khiến việc quan sát và lấy hành lý của những hành khách khác trở nên khó khăn, nhất là hành lý nặng.

Theo Daily Mail, ở gần khu vực băng chuyền tại sân bay luôn có những hàng ghế phục vụ khách ngồi chờ đợi. Thế nhưng, một số hành khách lại chọn đứng chen chúc sát băng chuyền, không quan tâm tới phản ứng của những người cũng đang đợi lấy hành lý như mình.

"Tôi cảm thấy tức giận khi mọi người đứng sát băng chuyền hành lý", một tài khoản @wintersxo7 đăng tải trạng thái trên TikTok kèm đoạn video quay cảnh những hành khách đứng kín, thậm chí còn tì chân vào băng chuyền.

Trong khi đó, tài khoản @emilylowe000 mô tả thói quen này là "điều khó chịu nhất ở sân bay". Nữ hành khách nói: "Sao lại đứng sát băng chuyền thế này, khiến chẳng ai lấy được hành lý của mình? Chỉ cần lùi lại một bước rồi tiến lên khi hành lý của mình đến là được mà?".

Nhiều du khách còn cho rằng, những người cố tình đứng sát băng chuyền chờ hành lý là "ích kỷ".

Lee Thompson, người đồng sáng lập công ty du lịch Flash Pack, cho rằng đó cũng là một trong những điều anh "khó chịu nhất ở sân bay".

Ông Lee nói với tờ Daily Mail: "Việc đó hoàn toàn không có lợi ích gì cả. Nó không giúp bạn lấy hành lý nhanh hơn, mà chỉ che khuất hành lý của những người khác".

Lee cho biết, những việc tưởng chừng đơn giản lại khiến mọi thứ trở nên "hỗn loạn" khi mọi người không thể lấy hành lý của mình một cách dễ dàng. Thay vì sốt ruột đứng ngay cạnh băng chuyền, ông dành thời gian nghỉ ngơi ở một vị trí gần đó mà vẫn có thể để mắt đến hành lý của mình.

"Tôi thấy việc nhận hành lý là một trong những khoảnh khắc thư giãn nhất của chuyến đi. Tôi ngồi gần đó, có thể tranh thủ thời gian kiểm tra email, lướt điện thoại và bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mới”, chuyên gia du lịch giải thích.

Nhiều người có thói quen đứng chen chúc sát băng chuyền dù hành lý của họ chưa tới nơi. Ảnh: Medium

Christian Petzold, Giám đốc Marketing tại CityTrip Travel, giải thích những lý do có thể dẫn đến hành vi gây khó chịu này.

Ông cho rằng, nhiều hành khách có thể đang "chịu áp lực" phải bắt kịp các chuyến bay nối chuyến hoặc vội vã đến khu vực chuyển tiếp. Ngoài ra, có thể những hành khách này lo ngại hành lý bị người khác lấy nhầm, nhất là khi chiếc vali có nhãn hiệu, màu sắc, kiểu dáng phổ biến.

Theo dữ liệu Confused.com chia sẻ trước đó, các sân bay ở Anh đã ghi nhận hơn 62.000 hành lý thất lạc trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2024 .

Tuy nhiên, ông Christian giải thích: "Mọi người thường hiểu nhầm rằng, nếu đứng gần hơn thì hành lý sẽ ra nhanh hơn. Nhưng thực chất hệ thống băng chuyền hoạt động theo thời gian cố định, nên quá trình này không trở nên nhanh hơn dù bạn đứng gần hay xa".

Giống như ông Lee, chuyên gia này khuyên hành khách nên đứng cách xa băng chuyền hành lý, "cho đến khi hành lý của họ xuất hiện" thì hãy tiến tới.