Cạm bẫy Wifi miễn phí Địa điểm xảy ra cách lừa đảo này có thể là sân bay, quán cà phê, quảng trường công cộng…, theo NDTV Travel. Trong danh sách mạng Wifi công cộng, du khách có thể thấy hàng loạt cái tên khá giống nhau, thường gắn với tên sân bay/điểm đến và đều ghi “free” (miễn phí). Thực chất, nhiều mạng trong số này là giả mạo, được thiết lập nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng. Khi đăng nhập, mạng này yêu cầu du khách điền thông tin như số điện thoại, tài khoản Facebook, Gmail… Từ đó, đối tượng có thể lấy cắp thông tin cá nhân để làm việc phi pháp. Thậm chí, chúng có thể đánh cắp tài khoản và mật khẩu ngân hàng. Nếu tên Wifi trông lạ hoặc có lỗi chính tả (như "Starbuks_Free"), rất có thể đó là mạng đáng ngờ.

Thông báo "điểm đến đóng cửa" Khi bạn đang loay hoay tìm kiếm một điểm tham quan nào đó, hãy cẩn thận với những người tỏ ra thân thiện, quan tâm hỏi thăm, sau đó thông báo rằng "điểm đó đóng cửa cả ngày". Họ đưa ra các lý do khá hợp lý như đang sửa chữa - bảo trì, ngày lễ tôn giáo hoặc đang có khách VIP ghé thăm. Sau đó, họ có thể gợi ý bạn một số điểm thay thế, thường là cửa hàng bán đá quý, đồ lưu niệm - nơi họ được hưởng hoa hồng từ việc dẫn khách. Du khách nên kiểm tra thông tin hoạt động điểm đến trên website, fanpage chính thức, đừng tin những lời khuyên đột ngột từ người lạ. Du khách cũng có thể hỏi thăm thông tin từ lễ tân khách sạn nơi mình ở.

Những chuyến taxi giá trên trời Dù ngày nay, đặt taxi qua ứng dụng đã phổ biến nhưng trong nhiều trường hợp du khách vẫn phải gọi taxi trực tiếp tại các sân bay, ga tàu hay điểm du lịch. Tài xế sẽ dùng chiêu quên bật đồng hồ tính cước, thông báo nó bị hỏng rồi đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế. Du khách nên thỏa thuận giá trước khi lên xe nếu không có đồng hồ tính cước hoặc yêu cầu tài xế bật đồng hồ. Nếu không thể sử dụng các ứng dụng đặt xe uy tín, bạn nên hỏi lễ tân khách sạn về các hãng taxi đáng tin cậy. Đừng quên tìm hiểu giá cước trung bình cũng như khoảng cách từ điểm khởi hành tới điểm đến. Một hình thức khác cũng khá phổ biến. Du khách khi ra khỏi sân bay thường bị loạn trước "ma trận" taxi. Họ chào mời bằng bảng giá rất rẻ. Nhưng khi khách lên xe, tài xế sẽ viện lí do đường khó đi, tắc đường, phí hành lý, phí giờ cao điểm… để đội giá. Nếu bạn không đồng tình, đối tượng sẽ khóa cửa xe, thậm chí gọi đồng bọn tới. Cảnh báo 5 kiểu lừa đảo phổ biến nhất ở sân bay và khu du lịch. Ảnh minh họa: Freepik

Cẩn trọng với cảnh sát giả mạo Tại một góc sân bay hay khu du lịch, du khách có thể bất ngờ bị chặn lại bởi những người mặc đồ như cảnh sát, sau đó yêu cầu kiểm tra vì cho rằng bạn tàng trữ ma túy hoặc vi phạm quy định nước sở tại. Đôi khi họ sẽ đòi tiền phạt ngay tại chỗ hoặc tịch thu tài sản có giá trị của bạn. Trong trường hợp này, du khách cần bình tĩnh, yêu cầu cảnh sát cung cấp giầy tờ xác thực. Cảnh sát thực sẽ không đòi bạn nộp tiền phạt ngay trên đường phố. Đề phòng trường hợp bị tịch thu mất hộ chiếu, du khách chỉ nên mang theo bản sao và hãy cất hộ chiếu gốc ở két sắt khách sạn.