Sét đánh ở Singapore ngày 8/7. Ảnh: Carlos Monforte Lightjunker

Sigapore có diện tích hơn 730km2, là một trong những nước ghi nhận tỷ lệ sét đánh cao nhất thế giới. Hiện tượng thời tiết cực đoan này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày.

Mới đây, hôm 5/7, một nam thanh niên 24 tuổi đã tử vong và 6 người khác bị thương sau khi bị sét đánh tại bãi biển Pasir Ris, Singapore, theo MSN.

Trong ngày xảy ra vụ việc, tổng cộng 1.569 tia sét được ghi nhận tại Singapore và các khu vực lân cận.

Vì sao Singapore lại có nhiều sét đến vậy?

Sét là một tia lửa điện lớn gây ra do sự chênh lệch điện tích giữa các đám mây dông và mặt đất, hoặc bên trong các đám mây.

Phần lớn các tia sét xảy ra trong phạm vi khoảng 5–6km tính từ đám mây dông. Tuy nhiên, sét vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi khu vực đó không có mưa hoặc cách xa đám mây mưa hơn 10km.

Theo Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) thuộc Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA), trung bình có khoảng 176 ngày có sét mỗi năm. Một ngày có sét được tính là ngày ghi nhận ít nhất 1 lần xuất hiện sét tại trạm khí hậu Changi.

Hoạt động sét thường mạnh nhất vào tháng 11, tiếp theo là tháng 4 và tháng 5. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa gió mùa.

Trung bình, các tháng giao mùa chiếm hơn 50% tổng số vụ sét đánh trong 1 năm. Riêng trong tháng 4, dữ liệu của MSS ghi nhận gần 60.000 tia sét xuống mặt đất.

Nguyên nhân Singapore thường xuyên có dông sét liên quan đến vị trí, điều kiện khí hậu đặc trưng của khu vực.

Singapore là một đảo quốc được bao quanh bởi biển. Những cơn dông nội địa do gió mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Không khí ẩm ướt kết hợp với không khí nóng trên đất liền do nắng nóng gây ra và trong điều kiện không ổn định, tạo thành dông.

Bên cạnh đó, Singapore còn chịu ảnh hưởng của dạng hệ thống thời tiết đặc trưng gọi là dông Sumatra. Dông Sumatra là một dải dông kéo về Singapore sau khi hình thành và phát triển trên đảo Sumatra hoặc eo biển Malacca. Nó thường mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sét.

Cách bảo vệ bản thân khi ở ngoài trời

Những khu vực rộng và trống trải như bãi biển, công viên hoặc cánh đồng thường có nguy cơ bị sét đánh cao hơn do không có vật che chắn hoặc hệ thống bảo vệ chống sét.

Khi có dông sét, mọi người nên tránh ở gần các khu vực này, đồng thời tránh xuống nước như bơi trong hồ hoặc ngoài biển.

Tại Singapore, người dân có thể theo dõi thông tin sét theo thời gian thực thông qua ứng dụng myENV, trang thông tin thời tiết của MSS hoặc đường dây dự báo thời tiết tự động hoạt động 24/7.

Ứng dụng myENV và các kênh thông tin thời tiết sẽ gửi cảnh báo khi phát hiện sét từ mây xuống đất hoặc dự báo có mưa dông trong bán kính 6km trong vòng 2 giờ tiếp theo.

Nếu không thể rời khỏi khu vực trống trải, mọi người nên tránh cầm các vật dụng bằng kim loại.

Khi có sét, không nên trú dưới những cây cao hoặc các công trình nhỏ, bởi đây có thể là những vị trí dễ bị sét đánh.

Cách an toàn hơn là nhanh chóng tìm nơi trú trong tòa nhà kiên cố hoặc trong ô tô.

Trong trường hợp không có nơi trú gần đó, hãy ngồi xổm sát mặt đất, đặt hai tay lên đầu gối và cúi đầu xuống để giảm diện tích tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Dù ở trong nhà, con người vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sét.

Khi trời có dông, nên tránh đứng gần cửa sổ và hạn chế sử dụng các thiết bị điện đang cắm trực tiếp vào ổ điện.

Ngoài ra, không nên tiếp xúc với sàn hoặc tường bê tông, cũng như tránh sử dụng nước, vì dòng điện do sét có thể truyền qua hệ thống đường ống kim loại.

Sau khi tiếng sấm cuối cùng kết thúc, nên chờ ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài để giảm nguy cơ gặp phải sét còn sót lại trong khu vực.