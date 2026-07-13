Chú chó cưng mang lựu đạn về nhà. Ảnh: Sisaket Provincial Public Relations Office

Ngày 10/7, Trưởng huyện Non Khun đã đến kiểm tra một ngôi nhà tại Ban Phak Khya Noi sau khi báo cáo phát hiện một vật thể nghi là lựu đạn.

Ông Rungnapa Duangta - chủ nhà, chia sẻ rằng sau khi trở về từ bệnh viện và nghỉ ngơi ở hiên nhà, ông phát hiện một vật hình cầu đã gỉ sét nằm trong khuôn viên. Khi cầm lên quan sát, ông nhận ra vật này có chốt giống lựu đạn nên lập tức mang ra ngoài và hỏi những người thân trong gia đình.

Được biết, chú chó cưng của gia đình ông đã đào được vật này ở đâu đó rồi tha về để chơi. Trước đó, những người thân trong nhà chỉ nghĩ đây là một khúc xương hoặc mảnh nhựa bỏ đi nên không chú ý.

Gia đình họ may mắn thoát khỏi thảm kịch vì lực lượng cảnh sát kiểm tra và xác định đây là lựu đạn cầm tay TYPE 82-2. Dù đã cũ và bị gỉ sét, quả lựu đạn vẫn còn khả năng hoạt động. Đây cũng là loại lựu đạn thỉnh thoảng vẫn được phát hiện tại các khu vực gần biên giới, theo MSN.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã đưa quả lựu đạn đến một cánh đồng trống, cách xa khu dân cư, rồi tiến hành kích nổ theo đúng quy trình. Vụ nổ tạo ra một hố sâu khoảng 30cm, rộng khoảng 60cm. Không có người nào bị thương và cũng không ghi nhận thiệt hại về tài sản.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Non Khun cùng các cơ quan an ninh khuyến cáo người dân không tự ý chạm vào, di chuyển hoặc kiểm tra những vật thể nghi là lựu đạn.

Khi phát hiện các vật khả nghi, người dân cần thông báo ngay cho trưởng thôn, lực lượng cảnh sát hoặc chính quyền địa phương để lực lượng chuyên trách xử lý, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.