Theo Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), PBOC đã mua 2 tấn vàng trong tháng Tám. Sau khi tạm dừng mua vàng trong 6 tháng vào năm ngoái, PBOC đã nối lại hoạt động này và duy trì chuỗi mua liên tục trong 10 tháng liên tiếp.

“Tính đến tháng 8/2025, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 2.302 tấn, con số này chỉ chiếm dưới 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này.

Nhu cầu vàng từ khu vực tư nhân tại Trung Quốc cũng tăng mạnh. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng nội địa trong quý đầu tiên của năm 2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm của thị trường bất động sản và chứng khoán, cùng nỗi lo lạm phát và rủi ro tiền tệ, đã khiến nhu cầu vàng tăng mạnh.

Những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên như một trong những quốc gia mua vàng tích cực nhất thế giới.

Năm 2023, PBOC đã mua khoảng 224,9 tấn vàng, chiếm 1/4 tổng lượng vàng mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mua vào, tương đương khoảng 5% tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm đó. Đây là mức mua lớn nhất của PBOC kể từ năm 1977, đưa tổng dự trữ vàng của nước này lên khoảng 2.257 tấn vào cuối năm 2023.

Trong năm 2024, PBOC tiếp tục mua ròng 28,9 tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 4, trước khi tạm dừng trong các tháng 5 và 6 do giá vàng đạt mức cao kỷ lục.

Trung Quốc mạnh tay gom vàng. Ảnh: Kitco

Sự kiên trì mua vàng của PBOC phản ánh chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ sử dụng đồng USD như một công cụ chính trị, cùng với những lo ngại về tính độc lập chính trị của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương, bao gồm PBOC, tăng cường dự trữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, bối cảnh kinh tế trong nước cũng góp phần vào quyết định này. Thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc, dự kiến vượt 1.200 tỷ USD trong năm nay, cùng với nhu cầu nội địa yếu, đã thúc đẩy PBOC chuyển một phần dự trữ ngoại hối sang vàng để bảo vệ giá trị tài sản quốc gia trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Theo WGC, nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương, dù ở mức thấp hơn, vẫn đóng vai trò quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng hiện tại của thị trường vàng.

Nhà phân tích Philip Newman cho biết giá vàng tăng cao có thể ảnh hưởng đến quyết định mua của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương thường ít quan tâm đến mức giá hơn so với các nhà đầu tư truyền thống.

Newman cho rằng, dù tốc độ mua có thể chậm lại do giá cao, xu hướng tích trữ vàng khó chấm dứt trong ngắn hạn. Việc Trung Quốc liên tục mua vàng không chỉ phản ánh chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối mà còn là một phần của xu hướng toàn cầu, nơi các ngân hàng trung ương tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị bất ổn.