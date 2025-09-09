Giá vàng trong nước hôm nay 9/9/2025

Sáng 9/9, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức cao kỷ lục 133,8-135,8 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.800.000 + 700.000 135.800.000 + 700.000 Doji Hà Nội 133.800.000 + 700.000 135.800.000 + 700.000 Doji TP.HCM 133.800.000 + 700.000 135.800.000 + 700.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 9/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 128,3-130,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128,3-131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 128.300.000 + 600.000 130.800.000 + 600.000 Doji 128.300.000 + 600.000 131.300.000 + 600.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 9/9

Chốt phiên giao dịch 8/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra trong ngày 9/9 tiến hành thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay tăng khá mạnh. Lúc 10h26' hôm nay (ngày 9/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.645,5 USD/ounce, tăng 21,06 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 117,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 8/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.624,44 USD/ounce, tăng 0,89% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 tăng 2,1 USD, đạt 3.655,2 USD/ounce.

Giá vàng tăng đầu phiên giao dịch tại Mỹ, hợp đồng giao dịch tháng 12 đạt mức cao kỷ lục. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 việc làm mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 việc làm mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Các nhà đầu tư đang xem dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng 8 như một tín hiệu để tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9 đã tăng vọt lên 100% vào ngày 5/9.

Đồng thời, khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản cũng tăng lên khoảng 12%. Đây là một sự kiện tương đối hiếm, mặc dù Fed cũng đã thực hiện cắt giảm mạnh tương tự vào tháng 9/2024.

Lãi suất thấp thường là tín hiệu tích cực cho thị trường hàng hóa, bao gồm vàng, do kỳ vọng nhu cầu tăng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Một số tin tức đáng chú ý khác. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này trong tháng 8 chậm lại, đạt mức thấp nhất trong sáu tháng, chủ yếu do xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh 33%, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp sụt giảm hai con số.

Doanh số bán hàng sang các thị trường tăng mạnh, giúp Trung Quốc duy trì thặng dư thương mại kỷ lục, dự kiến vượt 1.200 tỷ USD trong năm nay. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 322 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 1,3%, để lại thặng dư thương mại 102 tỷ USD.

Giá dầu thô tăng mạnh sau khi OPEC+ quyết định sẽ tăng sản lượng dầu chung ở mức khiêm tốn, thêm 137.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 10. Quyết định này đánh dấu sự đảo ngược của các đợt cắt giảm sản lượng được duy trì đến cuối năm 2026. Tuy nhiên, khối lượng tăng sản lượng thực tế có thể thấp hơn dự kiến, do một số thành viên OPEC+ phải từ bỏ phần tăng sản lượng hoặc không có đủ năng lực dự phòng.

Giá dầu thô tăng, giao dịch quanh mức 63,00 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,08%.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, vàng giao tháng 12 vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn, với mục tiêu giá tiếp theo là vượt ngưỡng kháng cự 3.700 USD/ounce, theo đánh giá từ Wyckoff’s Market Rating. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 3.621,7 USD/ounce và 3.600 USD/ounce. Nếu giá vàng không duy trì được đà tăng và rơi xuống dưới 3.500 USD/ounce, xu hướng có thể đảo chiều.

Bà Eugenia Mykuliak, nhà sáng lập và CEO của B2PRIME Group, cho rằng giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục nhờ nhiều yếu tố. Đồng USD suy yếu, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này và những nghi ngờ về tính độc lập của Fed là những nguyên nhân chính.

Bên cạnh đó, có vai trò quan trọng của các ngân hàng trung ương. Các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ tiếp tục tích trữ vàng, trong khi các quỹ ETF vẫn duy trì dòng vốn ổn định. Điều này tạo ra một nhu cầu mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi những đợt đầu cơ ngắn hạn.

Về xu hướng đầu tư, bà Mykuliak cho biết sự an toàn của các kênh đầu tư truyền thống đang bị đặt dấu hỏi. Trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đang tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trước, khiến vàng trở thành một lựa chọn dự phòng hấp dẫn. Về mặt kỹ thuật, giá vàng dự đoán mức giá sẽ sớm đạt 3.600-3.800 USD, thậm chí có thể chạm mốc 4.000 USD.