Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Ảnh: EPA

Theo báo The Guardian, do Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt giữ với người đứng đầu nước Nga vào năm 2023, nên Tổng thống Putin có thể bị bắt tại 125 quốc gia. Điều này khiến Helsinki (Phần Lan), nơi hai nguyên thủ Nga và Mỹ gặp nhau vào năm 2018, sẽ bị loại trừ vì Phần Lan là một trong số 125 nước thành viên của Quy chế Rome. Theo đó, Phần Lan sẽ có nghĩa vụ hành động theo lệnh của ICC nếu Tổng thống Nga Putin tới nước này.

Thụy Sĩ, Áo, Iceland, Malta, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, những nước từng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thời Chiến tranh Lạnh giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ và Liên Xô, cũng bị loại vì lý do tương tự.

Potsdam, nơi Tổng thống thứ 33 của Mỹ Truman gặp nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin vào năm 1945, cũng là lựa chọn bất khả thi vì Đức đã ký kết hiệp ước ICC.

Yalta, một thành phố trên bán đảo Crưm, nơi Tổng thống thứ 32 của Mỹ Roosevelt gặp ông Stalin và Thủ tướng Anh Churchil vào đầu năm 1945, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ tầm quan trọng lịch sử. Tuy nhiên, nơi đây lại không thích hợp với chủ đề của cuộc gặp lần này vì Crưm là khu vực đầu tiên của Ukraine sáp nhập vào Nga vào năm 2014.

Ông Trump cũng khó được chào đón ở Tehran (Iran). Dù đây là nơi các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ và Nga từng gặp gỡ vào năm 1943, nhưng cách đây 6 tuần, Mỹ đã không kích các cơ sở làm giàu uranium của Iran.

Với các yếu tố trên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra ở Ảrập Xêút hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được tổ chức.

Hungary cũng là một lựa chọn khả thi do Thủ tướng nước này Viktor Orban có mối quan hệ thân thiết với cả ông Trump lẫn ông Putin. Nước này hồi tháng 4 từng tuyên bố sẽ rời ICC và chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Budapest bất chấp lệnh truy nã của tòa quốc tế.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, ông Trump nói: "Hôm nay, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Tổng thống Putin và rất có thể chúng tôi sẽ kết thúc vòng đàm phán này - kết thúc con đường đó. Con đường đó còn dài và vẫn sẽ còn dài, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ sớm thôi".