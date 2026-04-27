Trong nhiều năm trở lại đây, màu sơn trắng gần như thống trị bảng màu ngoại thất tại thị trường ô tô Việt Nam, từ xe mới đến xe đã qua sử dụng. Ở các phân khúc phổ thông như sedan, SUV hay crossover, đây luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng, không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ mà còn bởi tính thực dụng phù hợp với điều kiện sử dụng trong nước.

Màu sơn trắng gần như thống trị bảng màu ngoại thất, từ ô tô phổ thông đến các dòng xe sang. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo khảo sát của PV VietNamNet, xe màu trắng đang chiếm khoảng 35-40% lượng bán ra của nhiều đại lý ô tô phổ thông tại Hà Nội. Các màu còn lại như đen, đỏ, bạc hay xanh dương xếp sau và có sự chênh lệch khoảng cách khá rõ rệt. Đồng thời, màu sơn trắng cũng là màu duy nhất xuất hiện trên tất cả các mẫu xe bán ra.

Không chỉ áp đảo ở thị trường xe mới, màu trắng còn giữ lợi thế rõ rệt ở mảng ô tô cũ. Giới kinh doanh xe đã qua sử dụng đánh giá đây là màu dễ mua dễ bán nhất nhờ mang đến cảm giác trung tính, an toàn, phù hợp với cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi.

Chính sự phổ biến này giúp xe màu trắng có tính thanh khoản cao hơn trên thị trường thứ cấp. Khi bán lại, những chiếc xe màu trắng thường dễ tìm khách hơn và giữ giá tốt hơn so với các màu sắc kén người dùng như vàng, tím hay xanh đậm.

Tổng hòa các yếu tố từ thị hiếu, tính thẩm mỹ đến khả năng giữ giá, không khó hiểu khi màu trắng tiếp tục là lựa chọn “an toàn” nhưng hiệu quả của phần lớn người mua ô tô tại Việt Nam, bất kể là xe mới hay xe đã qua sử dụng.

Xe có màu sơn trắng được giới mua bán xe cũ đánh giá có tính thanh khoản cao hơn trên thị trường thứ cấp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vì sao xe màu trắng lại được ưa chuộng đến vậy?

Theo tìm hiểu, màu trắng gắn với sự tinh khiết, giản dị và thanh lịch. Còn theo ngũ hành, đây là màu thuộc hành Kim, đặc biệt phù hợp với người mệnh Kim, Thủy và Thổ. Tuy nhiên, sức hút của xe màu trắng không chỉ nằm ở yếu tố phong thủy hay thẩm mỹ, mà còn đến từ hàng loạt ưu điểm rất thực tế.

Trước hết, màu trắng tạo độ tương phản cao, giúp chiếc xe nổi bật hơn khi di chuyển. Nhờ hiệu ứng thị giác này, chiếc xe trông "đầy đặn” và lớn hơn so với kích thước thực. Nhiều hãng còn phủ thêm lớp sơn ánh kim hoặc ngọc trai, tăng cảm giác cao cấp ngay cả trên các dòng xe phổ thông.

Về an toàn, các gam màu sáng như trắng, bạc hay vàng nhạt thường dễ nhận diện hơn trên đường, nhất là khi trời tối hoặc thời tiết xấu. Ngược lại, những màu tối như đen, xanh đậm hay nâu dễ lọt vào điểm mù thị giác, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, xét về khả năng hấp thụ nhiệt, màu trắng có khả năng hấp thụ nhiệt thấp nhất. Do vậy, dưới nắng nóng, màu sơn trắng giúp khoang nội thất ít bị nóng bức hơn so với các gam màu tối, đây là yếu tố đặc biệt đáng giá trong điều kiện khí hậu nắng nóng như tại Việt Nam.

Ở góc độ sử dụng lâu dài, màu trắng cũng ghi điểm nhờ dễ chăm sóc, làm sạch. Dù bụi bẩn có thể lộ rõ hơn so với màu bạc gai ghi xám, nhưng việc rửa xe, đánh bóng hay phục hồi bề mặt sơn lại đơn giản, nhanh chóng. Đồng thời, do là màu phổ biến, việc sơn dặm hay thay thế chi tiết ngoại thất cũng thuận tiện và ít tốn kém hơn.

Xe màu trắng dễ dàng kết hợp với các loại decal, tem dán, sơn điểm hay phụ kiện trang trí để tăng khả năng cá nhân hoá. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài ra, màu sơn trắng còn có lợi thế lớn về khả năng cá nhân hóa. Nhờ nền màu trung tính, xe trắng dễ dàng kết hợp với các loại decal, tem dán, sơn điểm hay phụ kiện trang trí mà không bị lệch tông. Người dùng có thể linh hoạt biến chiếc xe trở nên nổi bật, mang dấu ấn riêng mà vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trong lĩnh vực dịch vụ chở khách, xe màu trắng còn được ưa chuộng nhờ tính trung tính, thân thiện, dễ tạo thiện cảm với khách hàng và phù hợp khi cần đồng bộ đội xe.

Với sự cân bằng giữa thẩm mỹ, an toàn và hiệu quả sử dụng, màu trắng vẫn giữ vững vị thế lựa chọn hàng đầu của người dùng ô tô Việt trong nhiều năm qua và có thể trong nhiều năm tới.

