Sau nhiều thập kỷ phát triển, thị trường ô tô Việt Nam đã bứt tốc mạnh mẽ, quy tụ hàng chục thương hiệu toàn cầu cùng danh mục sản phẩm phủ kín từ phổ thông đến hạng sang. Nhưng song song với làn sóng ra mắt dồn dập, không ít cái tên từng một thời được ưa chuộng lại âm thầm rút lui khỏi đường đua.

Sự vắng bóng của những mẫu xe này không chỉ khơi gợi ký ức với người từng gắn bó, mà còn cho thấy rõ sự dịch chuyển trong thị hiếu và quy luật sàng lọc khắt khe của thị trường.

Dưới đây là 5 mẫu xe đã dừng bán tại Việt Nam trong nhiều năm qua nhưng không ít khách hàng vẫn tỏ ra tiếc nuối:

Suzuki Vitara: SUV đô thị 'sành điệu' một thời

Suzuki Vitara từng là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ đầu tiên góp mặt tại Việt Nam, chính thức xuất hiện từ những năm 2003 và nhanh chóng tạo được ấn tượng nhờ kiểu dáng cứng cáp, động cơ mạnh mẽ đậm chất off-road và độ bền cao theo chuẩn xe Nhật.

Suzuki Vitara là chiếc SUV cỡ nhỏ nhưng thiên về địa hình. Ảnh: OLX

Tuy nhiên, sau một thời gian “làm mưa làm gió”, doanh số của Vitara giảm dần dẫn đến quyết định ngừng lắp ráp trong nước vào năm 2008 của Suzuki. Mẫu xe này được làm mới và trở lại Việt Nam vào năm 2011 với cái tên Grand Vitara, nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng lại ngừng phân phối chỉ sau 2 năm do doanh số thấp.

Đến 2015, cái tên Vitara một lần nữa được Suzuki Việt Nam mang về nước, lần này là nhập khẩu từ châu Âu với kiểu dáng gọn gàng, thanh lịch và mang hơi hướng xe đô thị. Ở phân khúc B-SUV thời điểm đó còn có 2 đối thủ khá mạnh là Ford EcoSport và Hyundai Creta.

Dù vậy, do mức giá cao, cùng việc thiếu bản dẫn động 4WD, doanh số của Vitara nhanh chóng lao dốc. Đến năm 2019, Suzuki âm thầm rút mẫu xe này khỏi danh mục, nhường chỗ cho những cái tên mới mẻ hơn như XL7, Jimny và Fronx.

Dù đã rời thị trường, Grand Vitara vẫn được giới chơi xe đánh giá cao nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Với những người từng sở hữu, đây là mẫu SUV “cứng cáp mà kinh tế”, đại diện cho thời kỳ SUV thuần chất còn lên ngôi, trước khi xu hướng xe đô thị thiên về sự êm ái và tiện nghi dần chiếm ưu thế.

Toyota Yaris: Biểu tượng xe nhỏ gọn, xinh xắn

Toyota Yaris từng là một trong những mẫu hatchback hạng B quen thuộc tại Việt Nam, xuất hiện từ cuối những năm 2000 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị, đi kèm độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của xe Nhật.

Toyota Yaris là mẫu hatchback cỡ nhỏ, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị. Ảnh: Phúc Lâm

Trong giai đoạn đầu, Yaris được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng trẻ và nữ giới thành phố nhờ kiểu dáng trung tính, dễ sử dụng và chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, khi thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đặc biệt với sự bùng nổ của sedan hạng B và các mẫu CUV gầm cao, sức hút của Yaris dần suy giảm.

Những năm sau đó, Toyota tiếp tục duy trì Yaris dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan, có nâng cấp về thiết kế và trang bị. Dẫu vậy, mức giá cao hơn mặt bằng chung cùng sự "thất sủng" của dòng xe hatchback khiến doanh số của Yaris liên tục lao dốc, liên tục nằm trong top xe bán chậm,

Đến giữa năm 2024, Toyota Việt Nam chính thức dừng phân phối Yaris, khép lại hành trình của một mẫu xe từng có vị trí ổn định trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ. Sự rút lui này cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của thị trường sang các dòng xe gầm cao và đa dụng hơn.

Ford Focus: Xe Mỹ cho cảm giác lái tốt

Ford Focus được giới thiệu tại Việt Nam năm 2005, từng là niềm tự hào của Ford Việt Nam trong phân khúc sedan và hatchback cỡ C. Mẫu xe Mỹ mang phong cách khác biệt phần còn lại với khung gầm chắc chắn và cảm giác lái đầy cảm xúc - yếu tố khiến nhiều người Việt đánh giá rất cao.

Ford Focus chính thức dừng bán tại Việt Nam vào năm 2020. Ảnh: FVN

Sau nhiều thế hệ được giới thiệu, đến năm 2019, Ford Việt Nam quyết định dừng sản xuất mẫu Focus để chuyển hướng tập trung vào các dòng xe gầm cao như bán tải Ranger, xe SUV Everest hay Eco Sport, những mẫu xe có nhu cầu cao hơn từ thị trường.

Thực tế thì sau 15 năm góp mặt, doanh số của Focus cũng liên tục giảm dần tỏ ra yếu thế trước các đối thủ Nhật - Hàn, vốn có thiết kế bắt mắt và thực dụng hơn. Cùng với đó là xu hướng chuộng xe gầm cao khiến những mẫu xe sedan C bị ảnh hưởng lớn.

Dù đã "khai tử" được hơn 6 năm nhưng nhiều người vẫn đánh giá cao Focus nhờ cảm giác lái xuất sắc, độ an toàn cao, trang bị tốt. Tuy nhiên điểm yếu của mẫu xe Mỹ là thiết kế không phù hợp thị hiếu số đông, hàng ghế sau chật và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao.

Mitsubishi Outlander: Hoàn thành sứ mệnh ở phân khúc C-SUV

Mitsubishi Outlander chính thức được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ giữa năm 2016. Sau đó, từ tháng 1/2018, Mitsubishi Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp trong nước các phiên bản Outlander tại nhà máy ở Bình Dương và có 1 lần nâng cấp vào năm 2020.

Mẫu xe này từng được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ thiết thế thực dụng, rộng rãi, vận hành bền bỉ, ổn định. Tuy vậy, giống với hầu hết các mẫu xe bị khai tử, Mistbishi Outlander có lượng bán ra giảm dần trong những năm cuối.

Mitsubishi Outlander vừa dừng bán vào năm 2025. Ảnh: Oto.com

Tuy nhiên, khi xu hướng thời trang cũng như thiết kế ô tô thay đổi quá nhanh, Mitsubishi Outlander với lối thiết kế có phần cục mịch, chậm đổi mới… dần trở nên lỗi thời. Ngay cả tính thực dụng trong phong cách thiết kế nội thất cũng không thể giúp mẫu xe này giữ được sức hút. Chính vì vậy, Mitsubishi đã đi đến quyết định dừng phân phối Outlander.

Tuy vậy, theo đánh giá, Mitsubishi Outlander gần như hoàn thành sứ mệnh trong việc giúp Mitsubishi tạo dấu ấn ở phân khúc crossover cỡ C tại thị trường Việt Nam, làm bàn đạp vững chắc cho mẫu xe kế nhiệm là Destinator hiện nay.

VinFast Fadil: Hành trình ngắn ngủi nhưng dấu ấn khó quên

VinFast Fadil có lẽ là cái tên khác biệt nhất so với 4 mẫu xe kể trên khi việc khai tử không phải do bán chậm. Thậm chí, mẫu xe "đời đầu" của nhà VinFast từng có nhiều giai đoạn bán chạy nhất thị trường.

Ra mắt giữa năm 2019, VinFast Fadil nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trên thị trường ô tô Việt Nam. Mẫu hatchback cỡ A này ghi điểm nhờ động cơ 1.4L mạnh hàng đầu phân khúc, trang bị phong phú, khung gầm chắc chắn và cảm giác lái vượt trội, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống cân bằng điện tử – tính năng hiếm có ở xe đô thị cỡ nhỏ.

VinFast Fadil chỉ được bán ra trong khoảng 3 năm, từ 2019-2022. Ảnh: VF

Trong 3 năm liên tiếp, từ 2020-2022, Fadil thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường và đỉnh cao là năm 2021 với lượng xe bán ra tới hơn 24.000 chiếc, trở thành mẫu xe số 1 và bỏ xa những cái tên còn lại như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Nhờ chính sách bán hàng cùng nhiều ưu đãi, có thời điểm, khách hàng Việt chỉ cần bỏ ra hơn 300 triệu là đã có thể sở hữu được một chiếc Fadil. Điều này đẩy các mẫu xe cỡ A từng "làm mưa làm gió" như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning tụt hạng.

Đang trên đà bán chạy và liên tục dẫn đầu doanh số, cuối năm 2022, VinFast bất ngờ tuyên bố dừng toàn bộ xe xăng để dồn lực cho xe điện. Quyết định này khiến Fadil khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng đậm dấu ấn trên thị trường. Chỉ sau hơn 3 năm hiện diện, khoảng 52.000 chiếc VinFast Fadil đã được bàn giao tới tay khách hàng Việt.

