Chiều 28/1, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo.

Dự buổi lễ có các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Nguyễn Hải Trung, Nông Thị Hà và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức tôn giáo ở Hà Nội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tôn giáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao quyết định của Thủ tướng về tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo và tặng hoa Ban giám đốc Nhà xuất bản. Ảnh: Xuân Thường

Vị thế của Nhà xuất bản được nâng lên

Nhà xuất bản Tôn giáo trước đây trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, được thành lập theo Quyết định số 83/2001/QĐ-TTg ngày 30/5/2001. Từ ngày 29/9/2025, Nhà xuất bản Tôn giáo được tổ chức lại, trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Quyết định số 2162/QĐ-TTg.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, việc tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với công tác xuất bản trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

"Nhà xuất bản Tôn giáo trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đồng nghĩa vị thế, vai trò của Nhà xuất bản đã được nâng lên; chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản hiện do Bộ trưởng trực tiếp quy định thể hiện kỳ vọng lớn hơn về chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như trách nhiệm chính trị trong bối cảnh mới", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản Tôn giáo. Ảnh: Xuân Thường

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, nếu trước đây Nhà xuất bản chủ yếu tập trung vào các ấn phẩm phục vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo thì nay phạm vi đã được mở rộng, bao gồm cả lĩnh vực công tác dân tộc. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn, đồng thời mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho Nhà xuất bản.

“Điều đó đòi hỏi Nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp làm việc, thay đổi cách nghĩ, cách làm; gắn chặt hoạt động với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để tương xứng với vị thế và yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Khẩn trương xây dựng đề án bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

Giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị Ban Giám đốc - Ban Biên tập khẩn trương xây dựng đề án phát triển Nhà xuất bản theo hướng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đạt mức tự chủ 100%.

“Đề án phát triển Nhà xuất bản không chỉ bảo đảm hoạt động ổn định mà còn đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ chung của Bộ”, Thứ trưởng yêu cầu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của Nhà xuất bản là xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đoàn kết là sức mạnh, là điều kiện tiên quyết cho mọi thành công. Muốn đoàn kết, phải dân chủ, công khai, minh bạch; phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, cùng hướng tới mục tiêu chung của tập thể.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Thường

“Phải bảo đảm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính, công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng thực hiện đúng quy định của pháp luật. Người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu trên mọi phương diện, trở thành tấm gương cho cán bộ, viên chức noi theo”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung lưu ý.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ban giám đốc - Ban biên tập Nhà xuất bản xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời chú trọng xây dựng uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản; từng bước đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Tái cấu trúc để đáp ứng yêu cầu mới

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tôn giáo và các quyết định về công tác cán bộ tại Nhà xuất bản Tôn giáo.

Theo các quyết định, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thủy - Phó giám đốc Học viện Dân tộc giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Tôn giáo; bổ nhiệm Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản đối với các ông: Lê Hồng Sơn, Đào Anh Tuấn.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Nông Thị Hà; đại diện các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và đại diện các tổ chức tôn giáo tặng hoa chúc mừng cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tôn giáo. Ảnh: Xuân Thường

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, Giám đốc Nhà xuất bản Tôn giáo Lê Thị Bích Thủy cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhằm tái cấu trúc mô hình quản lý, tăng cường tính thống nhất về nội dung, bảo đảm định hướng chính trị, pháp lý.

Theo bà Thủy, việc tổ chức lại Nhà xuất bản đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, truyền thông trong lĩnh vực dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và nhiệm vụ quản lý thống nhất hoạt động xuất bản ấn phẩm, sách kinh, tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hóa phẩm thuần túy về tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.