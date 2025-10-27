Tuần lễ Nông sản Việt 2025 do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước tổ chức, diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại Hà Nội.

Hàng Việt khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường nội địa

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhiều mục tiêu trọng tâm của đề án đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Thị phần hàng Việt tại các kênh phân phối hiện đại hiện giữ vững ở mức trên 85%, doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước - những con số thể hiện rõ sức mạnh và độ bền của doanh nghiệp Việt trên “sân nhà”.

Tại nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước như Co.opmart, Wicommerce, BRG Retail, tỷ lệ hàng hóa sản xuất nội địa chiếm tới 90%. Ngay cả trong các chuỗi siêu thị nước ngoài, hàng Việt vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo: Lotte (80%), Go! (90%), AEON (80%), MegaMarket (95%). Ở kênh truyền thống như chợ, cửa hàng tiện lợi, hàng Việt vẫn chiếm từ 60-97%.

Không chỉ giữ vững thị phần, mạng lưới bán lẻ của doanh nghiệp Việt cũng mở rộng nhanh chóng. Saigon Co.op đã có hơn 800 điểm bán, WinCommerce đạt hơn 4.000 cửa hàng, Bách Hóa Xanh vận hành hơn 2.180 điểm bán tại các tỉnh phía Nam và Nam Trung Bộ, còn BRG Retail sở hữu khoảng 100 siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Theo Báo cáo Vietnam Report 2024, trong Top 10 doanh nghiệp bán lẻ uy tín nhóm ngành siêu thị tổng hợp, có tới 6 doanh nghiệp trong nước, cho thấy năng lực và uy tín của khu vực bán lẻ Việt ngày càng được củng cố.

Không chỉ ở đô thị, phong trào “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” cũng lan tỏa sâu rộng tại các địa phương. Hiện đã có 29/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng gần 800 điểm bán hàng Việt - nơi không chỉ tiêu thụ sản phẩm nội địa mà còn trở thành điểm quảng bá văn hóa, du lịch và đặc sản vùng miền. Nhiều địa phương như Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk đã chủ động nhân rộng mô hình, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thách thức và yêu cầu đổi mới để giữ vững “thành trì nội địa”

Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường trong nước vẫn đối diện nhiều khó khăn. Cạnh tranh từ hàng ngoại nhập về giá cả, mẫu mã và chất lượng ngày càng gay gắt. Tâm lý sính ngoại trong một bộ phận người tiêu dùng vẫn tồn tại, khiến việc truyền thông thay đổi nhận thức trở nên thách thức.

Bản thân các doanh nghiệp Việt cũng còn nhiều hạn chế: chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, thiết kế và bao bì chưa bắt mắt, hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đầu tư công nghệ mới, hay đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa để đưa vào hệ thống phân phối hiện đại. Thêm vào đó, chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh, trong khi kỹ năng xúc tiến thương mại, chăm sóc khách hàng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn yếu.

Những hạn chế này cho thấy, để giữ vững “trận địa bán lẻ trên sân nhà”, doanh nghiệp Việt cần bước chuyển mạnh mẽ hơn về tư duy và công nghệ, hướng tới sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý, bao bì chuyên nghiệp, cùng chiến lược truyền thông sáng tạo và gắn kết người tiêu dùng.

Giữ vững thị trường nội địa không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là chiến lược bảo vệ nền thương mại quốc gia trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Khi hàng Việt ngày càng được nâng tầm, niềm tự hào và lòng tin của người tiêu dùng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt không chỉ đứng vững trên sân nhà, mà còn tự tin tiến ra thị trường quốc tế.

Thu Loan