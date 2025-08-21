Tờ Pravda hôm 20/8 đưa tin, đơn vị UA_REG TEAM thuộc Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào chiếc xe đang chở ông Abachev, Phó chỉ huy cụm quân phía Bắc của Nga, di chuyển vào đêm 16/8, rạng sáng 17/8. Địa điểm tấn công nằm cách thành phố Rylsk thuộc tỉnh Kursk của Nga 5km.

Vụ việc khiến Trung tướng Abachev bị thương nặng. Sau đó, ông được máy bay vận chuyển đến Moscow, nhưng buộc phải cắt bỏ một tay và một chân.

Video: Pravda

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine trước đó cũng thông báo, các đơn vị của nước này đã tập kích một đoàn xe của Nga trên đường cao tốc Rylsk - Khomutovka ở tỉnh Kursk vào đêm 16/8, rạng sáng17/8, khiến Trung tướng Abachev bị thương nặng.

Trung tướng Nga Esedulla Abachev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhấn mạnh, Văn phòng Công tố Ukraine đã đệ đơn kiện ông Abachev vào năm 2023. Sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, ông Abachev là người chỉ huy Quân đoàn 2 của lực lượng dân quân được Nga hậu thuẫn ở nước cộng hòa Luhansk tự xưng. Phía Ukraine cáo buộc vị tướng Nga này đã hạ lệnh trực tiếp ném bom ở tỉnh Luhansk.