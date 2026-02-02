1. Vị tướng nào được mệnh danh là một trong những “át chủ bài” của tình báo Việt Nam?
-
Đặng Trần Đức
0%
- Võ Nguyên Giáp0%
- Nguyễn Chí Thanh0%
- Lê Đức Anh0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Đặng Trần Đức được mệnh danh là một trong những “át chủ bài” của lực lượng tình báo Việt Nam nhờ những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hoạt động đơn tuyến, “chui sâu, leo cao” vào bộ máy tình báo của chính quyền Sài Gòn.
Trong cuốn sách “Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng” (Hoàng Hải Vân - Tấn Tú, NXB Tổng hợp TPHCM, 2023), ông được đánh giá là một nhà tình báo siêu hạng, có công lao đặc biệt trong suốt nhiều giai đoạn chiến tranh của đất nước.
2. Bí danh nổi tiếng nhất gắn với sự nghiệp tình báo của ông là gì?
-
Sáu Dân
0%
- Tư Lệnh0%
- Ba Quốc0%
- Năm Lửa0%Chính xác
Trong quá trình hoạt động bí mật, Thiếu tướng Đặng Trần Đức sử dụng nhiều bí danh để đảm bảo an toàn và giữ vỏ bọc. Trong số nhiều bí danh, “Ba Quốc” là tên gọi nổi tiếng nhất, gắn liền với những chiến công của ông và thường được nhắc tới trong các tài liệu về tình báo thời kháng chiến.
3. Ông đã có bao nhiêu năm hoạt động trong hàng ngũ địch?
-
10 năm
0%
- 15 năm0%
- 20 năm0%
- 24 năm0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Đặng Trần Đức có tới 24 năm hoạt động trong hàng ngũ địch, một quãng thời gian rất dài đối với một cán bộ tình báo chiến lược.
Trong suốt quãng thời gian đó, ông đã thu thập nhiều tài liệu và nguồn tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo chiến trường. Dù trong môi trường nguy hiểm, luôn bị phản gián theo dõi, ông vẫn giữ vững bản lĩnh, ý chí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
4. Ông từng hoạt động ngay trong “sào huyệt” nào của cơ quan tình báo đối phương?
-
Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn
0%
- Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo của chính quyền Sài Gòn0%
- Bộ Ngoại giao chính quyền Ngô Đình Diệm0%
- Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn0%Chính xác
Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều cán bộ tình báo phải tìm cách thâm nhập sâu vào bộ máy đối phương. Tuy nhiên, trường hợp của Thiếu tướng Đặng Trần Đức đặc biệt ở chỗ ông đã hoạt động trực tiếp trong Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo của chính quyền Sài Gòn - cơ quan đầu não của hệ thống tình báo Sài Gòn.
Đây được coi là một trong những cơ quan phản gián, mật vụ quan trọng và khét tiếng nhất thời bấy giờ. Việc ông từng bước tạo được vỏ bọc vững chắc và tiếp cận các tài liệu tối mật đã giúp ta có được nhiều thông tin quan trọng về kế hoạch và hoạt động của đối phương.
5. Sau năm 1975, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng nào?
-
Giảng dạy tại các học viện quân sự
0%
- Chỉ huy tình báo trong chiến tranh bảo vệ biên giới0%
- Làm đại sứ tại Campuchia0%
- Tham gia Quốc hội khóa đầu tiên sau thống nhất0%Chính xác
Không chỉ nổi tiếng với những năm tháng hoạt động trong lòng địch, sau năm 1975, Thiếu tướng Đặng Trần Đức vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ngành tình báo.
Ông tham gia công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược cho Tổng hành dinh khi đất nước bước vào giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại biên giới Tây Nam và phía Bắc.
6. Điều gì trong câu chuyện gia đình ông thể hiện rõ nhất sự hy sinh thầm lặng của nghề tình báo?
-
Cả hai gia đình ở hai miền đều âm thầm chịu nhiều hy sinh để bảo vệ nhiệm vụ của ông
0%
- Ông buộc phải giấu kín thân phận thật ngay cả với những người thân nhất0%
- Dù chiến tranh, gia đình ông luôn được bảo vệ và có cuộc sống đầy đủ0%
- Sau năm 1975, ông lập tức rời ngành để chăm lo cho gia đình0%Chính xác
Trong cuộc đời hoạt động tình báo đặc biệt xuất sắc và bí hiểm của Thiếu tướng Đặng Trần Đức, những người thân trong gia đình ông đã chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh. Để bảo vệ vỏ bọc cho ông hoạt động, có người đã bị chế độ ngụy quyền bắt bớ, tra tấn, đàn áp.
Người vợ đầu tiên của ông, bà Phạm Thị Thanh cùng các con ở miền Bắc đã phải chịu đựng không ít khổ cực về vật chất và tinh thần nhưng vẫn âm thầm chịu đựng để ông yên tâm hoạt động. Người vợ thứ hai là bà Ngô Thị Xuân và các con ở Sài Gòn cũng hết lòng bao bọc để ông hoàn thành nhiệm vụ khi hoạt động trong địch hậu.
7. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào năm nào?
-
1968
0%
- 19750%
- 19780%
- 19900%Chính xác
Thiếu tướng Đặng Trần Đức được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1978, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ông trong cả thời kỳ kháng chiến và giai đoạn sau thống nhất.
Danh hiệu này là sự tôn vinh cao quý dành cho một người đã có nhiều năm hoạt động bí mật, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và thắng lợi của cách mạng.
-
Xem thêm về:
-
Thiếu tướng Đặng Trần Đức
-
Ba Quốc
-
tình báo Việt Nam
Tin nổi bật
- 1975
- Ông buộc phải giấu kín thân phận thật ngay cả với những người thân nhất
- Chỉ huy tình báo trong chiến tranh bảo vệ biên giới
- Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo của chính quyền Sài Gòn
- 15 năm
- Tư Lệnh
- Võ Nguyên Giáp