Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Đặng Trần Đức được mệnh danh là một trong những “át chủ bài” của lực lượng tình báo Việt Nam nhờ những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hoạt động đơn tuyến, “chui sâu, leo cao” vào bộ máy tình báo của chính quyền Sài Gòn.

Trong cuốn sách “Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng” (Hoàng Hải Vân - Tấn Tú, NXB Tổng hợp TPHCM, 2023), ông được đánh giá là một nhà tình báo siêu hạng, có công lao đặc biệt trong suốt nhiều giai đoạn chiến tranh của đất nước.