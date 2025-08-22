Chính xác

Trần Tử Bình tên thật là Phạm Văn Phu, sinh ngày 5/5/1907, trong một gia đình nông dân theo đạo Thiên chúa nghèo tại thôn Ðồng Chuối, xã Tiêu Ðộng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước đây.

Ông là người có nhiều đóng góp trên mặt trận quân sự lẫn ngoại giao. Ông từng tham gia phong trào công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 tại Hà Nội và sau này giữ trọng trách trong chính quyền lẫn quân đội. Năm 1959, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Đại sứ tại Mông Cổ.

Ông Trần Việt Trung, con trai thiếu tướng Trần Tử Bình, kể: "Trong buổi tiễn cha tôi làm Đại sứ, Cụ Hồ đã nói: Trước là tướng quân trên mặt trận quân sự, bây giờ chú là tướng quân trên mặt trận ngoại giao".