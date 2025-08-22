1. Vị tướng nào được gọi là "tướng quân trên mặt trận ngoại giao"?
-
Võ Nguyên Giáp
0%
- Nguyễn Chí Thanh0%
- Trần Tử Bình0%
- Lê Đức Thọ0%Chính xác
Trần Tử Bình tên thật là Phạm Văn Phu, sinh ngày 5/5/1907, trong một gia đình nông dân theo đạo Thiên chúa nghèo tại thôn Ðồng Chuối, xã Tiêu Ðộng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước đây.
Ông là người có nhiều đóng góp trên mặt trận quân sự lẫn ngoại giao. Ông từng tham gia phong trào công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 tại Hà Nội và sau này giữ trọng trách trong chính quyền lẫn quân đội. Năm 1959, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Đại sứ tại Mông Cổ.
Ông Trần Việt Trung, con trai thiếu tướng Trần Tử Bình, kể: "Trong buổi tiễn cha tôi làm Đại sứ, Cụ Hồ đã nói: Trước là tướng quân trên mặt trận quân sự, bây giờ chú là tướng quân trên mặt trận ngoại giao".
2. Đồng chí Trần Tử Bình đã mấy lần bị thực dân Pháp bắt và kết án tù?
-
1 lần
0%
- 2 lần0%
- 3 lần0%
- 4 lần0%Chính xác
Theo báo Nhân Dân, đồng chí Trần Tử Bình bị thực dân Pháp bắt, kết án hai lần.
Lần thứ nhất (1931-1936): Trần Tử Bình bị kết án, đày ra Côn Đảo, nơi ông tham gia hoạt động chi bộ Đảng trong tù, học lý luận cách mạng và kết thân với nhiều chiến sĩ cách mạng kiên cường như Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng...
Lần thứ hai (1943): Ông bị mật thám Pháp bắt khi đang là Xứ ủy viên Bắc Kỳ, kết án 20 năm tù và giam ở Hỏa Lò. Ông cùng đồng chí tổ chức huấn luyện lý luận, sau đó lãnh đạo cuộc vượt ngục lịch sử ngày 9/3/1945 với gần 100 tù chính trị thành công.
3. Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, đồng chí Trần Tử Bình giữ chức vụ gì trong Quân ủy?
-
Bí thư Quân ủy
0%
- Phó Bí thư Quân ủy0%
- Ủy viên Quân ủy0%
- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị0%Chính xác
Thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, trong quân đội duy trì sự lãnh đạo của Ðảng thông qua Quân ủy do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bí thư, Trần Tử Bình là Phó Bí thư, cùng các Ủy viên: Hoàng Văn Thái, Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn, Lê Liêm, Nguyễn Sơn.
Quân ủy đã lãnh đạo xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tổ chức các cấp của Ðảng trong quân đội. Ðiều đó bảo đảm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Ðảng đối với lực lượng vũ trang cách mạng.
4. Năm 1948, đồng chí Trần Tử Bình là một trong số bao nhiêu vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
-
5
0%
- 70%
- 110%
- 150%Chính xác
Tháng 1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm cho 11 cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam: Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình và 9 thiếu tướng, trong đó có đồng chí Trần Tử Bình. Ông trở thành 1 trong số 11 vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
5. Đồng chí Trần Tử Bình đảm nhận vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Đại sứ tại Mông Cổ vào năm nào?
-
1956
0%
- 19590%
- 19600%
- 19620%Chính xác
Năm 1959, cách mạng nước ta đứng trước những thời cơ mới. Nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nước anh em, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định điều động một số cán bộ quân đội có nhiều kinh nghiệm hoạt động sang ngành ngoại giao. Thiếu tướng Trần Tử Bình được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Đại sứ tại Mông Cổ.
Vào những năm 1960, Đại sứ Trần Tử Bình đã góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.
6. Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng cho Thiếu tướng - Đại sứ Trần Tử Bình phần thưởng cao quý nào?
-
Huân chương Sao Vàng
0%
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân0%
- Huân chương Hồ Chí Minh0%
- Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh0%Chính xác
Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Tử Bình với sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước đã quyết định truy tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001) và Huân chương Sao Vàng (năm 2008).
-
Xem thêm về:
-
thiếu tướng Trần Tử Bình
-
tướng lĩnh Việt Nam
Tin nổi bật
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân
- 1959
- 7
- Phó Bí thư Quân ủy
- 2 lần
- Nguyễn Chí Thanh