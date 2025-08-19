Chính xác

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2010, quê Quảng Nam cũ) là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo dài gần 30 năm. Mẹ Thứ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của 9 con trai và nhận tin con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh. Như vậy, gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ.

Ngày 18/6/1948, anh Lê Tự Xuyến, con trai mẹ - chiến sĩ giao liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Đến ngày 5/10/1948, con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong trận chống càn. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện nhà vào tháng 4/1954. Chỉ trong 6 năm, mẹ Thứ mất 5 người con. Dù đau thương chồng chất, nhưng khi con trưởng thành, mẹ vẫn động viên và tiễn các con ra chiến trường.

Tháng 9/1966, con trai Lê Tự Nự hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh - Đại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển - chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh vào 9h ngày 30/4/1975 ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất.