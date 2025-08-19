1. Người mẹ nào có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ?
Nguyễn Thị Thập
Nguyễn Thị Thứ
Trần Thị Viết
- Nguyễn Thị Rành0%Chính xác
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2010, quê Quảng Nam cũ) là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo dài gần 30 năm. Mẹ Thứ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của 9 con trai và nhận tin con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh. Như vậy, gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ.
Ngày 18/6/1948, anh Lê Tự Xuyến, con trai mẹ - chiến sĩ giao liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Đến ngày 5/10/1948, con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong trận chống càn. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện nhà vào tháng 4/1954. Chỉ trong 6 năm, mẹ Thứ mất 5 người con. Dù đau thương chồng chất, nhưng khi con trưởng thành, mẹ vẫn động viên và tiễn các con ra chiến trường.
Tháng 9/1966, con trai Lê Tự Nự hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh - Đại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển - chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh vào 9h ngày 30/4/1975 ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất.
2. Người con nào của mẹ cũng được trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng?
Lê Thị Hẹ
Lê Thị Trị
Trần Thị Mít
- Trần Thị Thêu0%Chính xác
Con đầu và cũng là con gái duy nhất của mẹ Thứ - Lê Thị Trị - là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng khi có chồng và 2 con gái là liệt sĩ.
Chồng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Trị là Ngô Tường, tham gia cách mạng từ thời chống Pháp, bị giặc Mỹ bắt năm 1956, bị tra tấn cho đến lúc tử vong, được công nhận là liệt sĩ. Hai con gái của mẹ Trị là Ngô Thị Điểu bị giặc Mỹ bắt tra hỏi, hy sinh tháng 8/1970 và Ngô Thị Cúc hy sinh trong lần công tác vào vùng địch hậu năm 1973.
3. Ngoài việc tiễn con cháu ra trận, mẹ Thứ còn làm gì để hỗ trợ cách mạng?
Liên lạc truyền tin
Chăm sóc thương binh
Tham gia chiến đấu
- Đào hầm nuôi giấu cán bộ, du kích0%Chính xác
Trong suốt 2 cuộc kháng chiến, mẹ Thứ cần mẫn cùng các con đào hầm trong vườn để nuôi giấu chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Bao đêm dài mẹ thao thức canh chừng nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ ngay dưới những căn hầm bí mật trong khu vườn nhà. Mẹ luôn để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ, du kích đi về hoạt động.
4. Mẹ Thứ cùng gia đình đã đào bao nhiêu căn hầm bí mật trong vườn để nuôi giấu cán bộ cách mạng?
-
2
3
4
- 50%Chính xác
Vườn nhà mẹ Thứ rộng, có 5 căn hầm bí mật dưới bụi tre, gốc mít, nơi mẹ và con gái đầu Lê Thị Trị nuôi giấu hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội, du kích. Quanh vườn có nhiều cây xanh và cỏ, nuôi nhiều bò để ngụy trang.
Lúc an toàn, mẹ Thứ và các con mở hé cửa hầm để mọi người dễ thở và khi có động thì lại giả vờ trông coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được gia đình mẹ Thứ chở che, chăm sóc.
5. Khi được hỏi vì sao vẫn tiếp tục tiễn con ra chiến trường, mẹ Thứ trả lời ra sao?
Còn giặc thì còn gửi con đi đánh giặc
0%
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi tin rằng sớm muộn gì đất nước cũng hòa bình
- Noi gương cha anh, không sợ hy sinh0%Chính xác
Vào năm 1998, khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo, cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ: “Thưa bà, với quan niệm người Á Đông, con cái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận?”.
Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời: “Ở nước tôi, Cụ Hồ đã dạy là 'Không có gì quý hơn độc lập tự do' nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi, rồi cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục ra trận để giành độc lập, tự do, bình yên mà hôm nay chúng tôi đang hưởng”. Người cựu chiến binh Hàn Quốc sững người, rưng rưng nước mắt rồi cúi người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ…
Mẹ Thứ được trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 1994. Trân trọng với những gì các Mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến cho Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã thống nhất xây dựng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Công trình đặt tại Núi Cấm (Quảng Nam cũ).
