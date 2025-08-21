1. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập trong bao nhiêu ngày?
1 ngày
4 ngày
5 ngày
10 ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập trong khoảng 4 ngày cuối tháng 8/1945 tại nơi Người và Thường vụ Trung ương Đảng tạm trú sau Tổng khởi nghĩa. Căn gác nhỏ vừa là nơi họp bàn công việc, vừa là chỗ nghỉ ngơi, cũng chính là nơi Người cặm cụi viết nên văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đến ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt dân tộc Việt Nam đọc Tuyên ngôn Độc lập. Bản tuyên ngôn không chỉ tuyên bố sự ra đời của một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mà còn trở thành áng văn bất hủ, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ở đâu?
Phủ Chủ tịch
Nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội
Chiến khu Tân Trào, Tuyên Quang
Trụ sở Ủy ban Giải phóng dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội - nơi ở của vợ chồng doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô.
Giữa Cách mạng Tháng Tám 1945, gia đình cụ Trịnh Văn Bô đã hiến tầng gác hai cho cán bộ Trung ương làm nơi làm việc, đồng thời bố trí không gian riêng để Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn. Không thích ở một mình, Người chọn sống và làm việc cùng các cộng sự.
Sau này, ngôi nhà này được vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô hiến tặng Nhà nước, trở thành một di tích lịch sử quan trọng gắn liền với sự kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (1776) có ảnh hưởng thế nào đến bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam?
Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch nguyên văn vào bản thảo
Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn, sắp xếp lại và sáng tạo ý mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tham khảo tinh thần, không sử dụng câu chữ
Không có ảnh hưởng
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sớm đã quan tâm đến Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ. Khi còn ở Tân Trào (Tuyên Quang), Người chủ động đề nghị Cơ quan tình báo Mỹ OSS gửi thả dù một bản Tuyên ngôn của Mỹ để tham khảo trong quá trình chuẩn bị văn kiện lịch sử cho dân tộc.
Khi viết Tuyên ngôn Độc lập tại số 48 Hàng Ngang (Hà Nội), Bác đã trích dẫn những câu bất hủ trong Tuyên ngôn Mỹ về quyền con người, nhưng đồng thời sắp xếp lại trật tự các quyền cơ bản để phù hợp với thực tiễn và tư tưởng của Việt Nam. Câu chữ được biến đổi, mang một ý nghĩa mới: Không thể có tự do nếu không có quyền sống, cũng như không thể có hạnh phúc nếu không có tự do.
Sự kế thừa này vừa thể hiện trí tuệ sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa cho thấy Người khéo léo sử dụng giá trị phổ quát của nhân loại để khẳng định tính chính nghĩa của cách mạng Việt Nam trước nhân dân trong nước và dư luận quốc tế.
4. Ai là người nước ngoài đầu tiên được nghe bản thảo Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam?
John - sĩ quan OSS
Archimedes L.A. Patti - thiếu tá tình báo Mỹ
Jean Sainteny - đại diện Chính phủ Pháp
Một sĩ quan Nhật
Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được hoàn thành tại số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội. Tại đây, vào 10h30 ngày 29/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón thiếu tá tình báo Archimedes L.A. Patti, Trưởng ban Đông Dương của Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ (OSS).
Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cho thiếu tá Patti xem bản thảo Tuyên ngôn Độc lập đang được soạn thảo. Thiếu tá Patti, khi đó đến Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh và giải giáp quân Nhật, là người nước ngoài đầu tiên được nghe bản thảo này.
Trong cuộc trò chuyện, ông Patti đã vô cùng ngạc nhiên khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn và điều chỉnh một số câu trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ, đặc biệt là sự thay đổi trật tự "quyền tự do và quyền sống" thành "quyền sống và quyền tự do", với một ý nghĩa mới sâu sắc hơn.
5. Bộ quần áo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc khi đọc Tuyên ngôn Độc lập được Người sử dụng trong bao nhiêu năm?
1 năm
5 năm
10 năm
24 năm
Theo hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Những năm tháng không thể nào quên, bộ quần áo vải kaki mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã được Người sử dụng suốt 24 năm làm Chủ tịch nước. Bộ quần áo này được mặc trong các ngày lễ lớn của dân tộc, các chuyến viếng thăm nước ngoài, và luôn giữ phong cách giản dị, "trên ngực không một tấm huy chương, y như ngày ra mắt đồng bào".
