Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sớm đã quan tâm đến Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ. Khi còn ở Tân Trào (Tuyên Quang), Người chủ động đề nghị Cơ quan tình báo Mỹ OSS gửi thả dù một bản Tuyên ngôn của Mỹ để tham khảo trong quá trình chuẩn bị văn kiện lịch sử cho dân tộc.

Khi viết Tuyên ngôn Độc lập tại số 48 Hàng Ngang (Hà Nội), Bác đã trích dẫn những câu bất hủ trong Tuyên ngôn Mỹ về quyền con người, nhưng đồng thời sắp xếp lại trật tự các quyền cơ bản để phù hợp với thực tiễn và tư tưởng của Việt Nam. Câu chữ được biến đổi, mang một ý nghĩa mới: Không thể có tự do nếu không có quyền sống, cũng như không thể có hạnh phúc nếu không có tự do.

Sự kế thừa này vừa thể hiện trí tuệ sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa cho thấy Người khéo léo sử dụng giá trị phổ quát của nhân loại để khẳng định tính chính nghĩa của cách mạng Việt Nam trước nhân dân trong nước và dư luận quốc tế.