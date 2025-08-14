1. Vị tướng nào tự nhận mình: Về quân sự, tôi chỉ được học có mỗi một trường, đó là trường Bụi rậm.
-
Trần Hưng Đạo
0%
- Võ Nguyên Giáp0%
- Nguyễn Chí Thanh0%
- Hoàng Văn Thái0%Chính xác
Đồng chí Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây.
Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông chỉ huy chính trong chiến tranh Đông Dương (1946-1954) và chiến tranh Việt Nam (1960-1975). Ông tham gia vào nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, Trận Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc chiến và lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Điều đặc biệt là trước khi đảm nhận trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa trải qua một học viện hay trường lớp quân sự nào như tướng lĩnh quân đội nhiều nước khác.
Chính ông từng nói đùa với các ký giả quốc tế rằng: “Về quân sự, tôi chỉ được học có mỗi một trường, đó là trường Bụi rậm”.
2. Trước khi trở thành Đại tướng, đồng chí Võ Nguyên Giáp từng là:
-
Kỹ sư
0%
- Kiến trúc sư0%
- Thầy giáo dạy sử0%
- Luật sư0%Chính xác
Theo Trang thông tin điện tử UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trước khi trở thành nhà quân sự lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thầy giáo.
Cụ thể, năm 1934, sau khi đỗ tú tài toàn phần, ông trở thành một giáo viên Lịch sử tại Trường tư thục Thăng Long (Hà Nội). Ông được học sinh kính trọng và ca ngợi vì sự nhiệt huyết, am hiểu tường tận những vấn đề lịch sử và trình bày theo cách độc đáo, truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước và nhiệt tình cách mạng.
Giữa năm 1940, ông đã rời Trường tư thục Thăng Long, bước sang chặng đường mới.
Bách khoa toàn thư quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ, xuất bản năm 1993 cũng viết: "Tài thao lược của Tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử".
3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là sinh viên trường luật?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Cuốn 100 chân dung một thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội có viết về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo học ở Trường Luật, Đại học Đông Dương.
Trong cuốn sách có đoạn viết: Võ Nguyên Giáp ghi tên học Trường Luật của Đại học Đông Dương, chú trọng về Luật kinh tế. Chế độ học ở đây, số giờ lên lớp nghe giảng thì ít, nhưng giáo trình và tài liệu tham khảo phải mang về nhà tự nghiên cứu thì rất nhiều và cuối năm phải qua một kỳ thi kiểm tra. Võ Nguyên Giáp đã ôm sách ra bờ đê sông Hồng tìm một nơi vắng vẻ để ôn thi.
Đặc biệt, Võ Nguyên Giáp đã dự cuộc thi sinh viên giỏi toàn Đông Dương với đề tài: Cán cân thanh toán và cán cân thương mại của Đông Dương và đã đoạt giải nhất. Giáo sư Khérian, phụ trách giảng dạy môn Luật ở Đại học Đông Dương đã đánh giá luận văn này nội dung sáng sủa, có phương pháp và có bản sắc cá nhân. Giáo sư cũng cho biết: Theo thể lệ quy định, người đoạt giải nhất sẽ được cấp học bổng đi du học Pháp nhưng cần điều chỉnh nhãn quan chính trị. Võ Nguyên Giáp đã trả lời: "Cám ơn nhưng niềm tin của tôi đã được xác định".
4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh thắng bao nhiêu Đại tướng của cả Pháp và Mỹ?
-
5
0%
- 60%
- 80%
- 100%Chính xác
Trong một lần trả lời phóng viên phương Tây về tiêu chuẩn phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đánh thắng Đại tá phong Đại tá; đánh thắng Thiếu tướng phong Thiếu tướng; thắng Trung tướng phong Trung tướng; thắng Đại tướng phong Đại tướng.
Trong cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đánh thắng tới 4 Đại tướng của Pháp và 6 của Mỹ. Người Mỹ khi nhắc đến ông vẫn thường gọi là "Đại tướng 5 sao". William Westmoreland, cựu Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ tại Việt Nam từng gọi ông là "Tướng huyền thoại".
5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc một trong bao nhiêu vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua?
-
101
0%
- 810%
- 510%
- 210%Chính xác
Ducan Townson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh xuất bản ở London (Anh), đã viết: “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua… những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh”.
Tân bách khoa toàn thư của nước Anh (xuất bản năm 1985) trong chuyên mục giới thiệu các danh tướng thế giới từ thời cổ đại cho đến ngày nay, cũng đã giới thiệu hai danh tướng Việt Nam là Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
