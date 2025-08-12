1. Vị tướng duy nhất Việt Nam được phong thẳng lên trung tướng là ai?
Nguyễn Sơn
Trung tướng Nguyễn Bình sinh năm 1908 tại Hưng Yên, tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo. Sinh ra trong một gia đình yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ, ông đã sớm hình thành phẩm chất của một thủ lĩnh, với bản lĩnh bất khuất hơn người.
Ông là một trong 11 vị chỉ huy quân sự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong tướng đợt đầu tiên vào năm 1948. Khi ấy, ông được phong quân hàm Trung tướng, là Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng là người đầu tiên trong quân đội được tặng (truy tặng) Huân chương Quân công hạng Nhất.
2. Ông có biệt danh là gì?
Tướng một mắt
Năm 1929, Trung tướng Nguyễn Bình bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Chính trong chốn “địa ngục trần gian” này, ông đã được những người tù cộng sản giác ngộ như Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt…
Sự chuyển hướng đó đã khiến chàng thanh niên yêu nước bị những kẻ cầm đầu nhà tù Quốc dân đảng tiến hành thanh trừng. Dù thoát chết, mắt trái của ông đã bị tàn phế vĩnh viễn. Dẫu vậy, ông không lấy làm đau đớn vì cho rằng: “Tuy mất một mắt nhưng tôi lại thấy sáng ra hơn khi còn hai mắt”. Tên tuổi của ông sau đó gắn với biệt danh “Tướng độc nhãn” (Tướng một mắt).
3. Ông được Bác Hồ giao cho trọng trách gì?
Tổ chức phong trào "Nam Bộ kháng chiến"
Tháng 9/1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta tại Nam Bộ. Cuộc tấn công này đã khiến nhiều lực lượng, đảng phái khác tại miền Nam bị phân hóa sâu sắc, tình hình hết sức hỗn loạn. Trước tình thế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phái Nguyễn Bình, lúc đó đang giữ chức Tư lệnh Ủy ban quân sự liên tỉnh Duyên hải Đông Bắc, vào Nam Bộ.
Khi giao nhiệm vụ cho Nguyễn Bình, Người nói: “Bác nghĩ rằng các lực lượng vũ trang trong đó đang cần một chỉ huy tài năng để tập hợp cán bộ địa phương lại, nếu không sẽ có thể xảy ra nạn thập nhị sứ quân rất tai hại trong lúc này. Người chỉ huy đó phải biết rõ miền Nam, lại phải là một người có đủ bản lĩnh thu hút những tay giang hồ kiểu Bình Xuyên. Chú có thể đảm nhận được vai trò đó không?”.
Đáp lại niềm tin tưởng của Bác Hồ, Nguyễn Bình dõng dạc: “Bác đã tín nhiệm cháu, cháu xin nhận”.
4. Trước khi vào Nam, ông được đại diện thành phố Cảng trao tặng vật gì?
Cây bút
Trước khi vào Nam, Nguyễn Bình được đại diện thành phố Cảng trao tặng khẩu súng lục hiệu Wicker để làm kỷ niệm. Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó, ông nói: “Bác đã giao miền Nam cho Nguyễn Bình, thành phố Cảng tặng Nguyễn Bình khẩu súng này để hoàn thành nhiệm vụ Bác giao. Nguyễn Bình thề: Nếu để Nam Bộ mất, Nguyễn Bình sẽ chết với khẩu súng này”.
Nhận nhiệm vụ, một tháng sau, Nguyễn Bình đã có mặt tại Thủ Dầu Một để cùng với một số lãnh đạo địa phương họp bàn thống nhất các lực lượng kháng chiến. Trong cuộc họp, Nguyễn Bình kêu gọi các lực lượng hãy gác bỏ những hiềm khích, mâu thuẫn, cùng tập hợp thành một lực lượng thống nhất chỉ đứng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người và được bầu là Tư lệnh Giải phóng quân Nam Bộ.
Ông chính là người đã góp phần đặt nền móng vững chắc để xây dựng lực lượng vũ trang miền Nam ngày càng lớn mạnh, khiến kẻ địch phải run sợ.
5. Ông hy sinh năm bao nhiêu tuổi?
33
Năm 1951, Trung tướng Nguyễn Bình được Trung ương triệu tập ra Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ. Tuy nhiên, trên đường đi làm nhiệm vụ, ông đã bị phục kích và hy sinh tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Ông hy sinh khi mới 43 tuổi, nhưng đã kịp hoàn thành nhiệm vụ lịch sử Bác Hồ giao phó.
Năm 2000, được sự giúp đỡ của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tìm thấy hài cốt Trung tướng Nguyễn Bình và đưa về nước mai táng.
Xem thêm về:
trắc nghiệm lịch sử
lịch sử Việt Nam
