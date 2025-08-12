Chính xác

Trung tướng Nguyễn Bình sinh năm 1908 tại Hưng Yên, tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo. Sinh ra trong một gia đình yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ, ông đã sớm hình thành phẩm chất của một thủ lĩnh, với bản lĩnh bất khuất hơn người.

Ông là một trong 11 vị chỉ huy quân sự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong tướng đợt đầu tiên vào năm 1948. Khi ấy, ông được phong quân hàm Trung tướng, là Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng là người đầu tiên trong quân đội được tặng (truy tặng) Huân chương Quân công hạng Nhất.