1. Nữ bộ trưởng giáo dục duy nhất là ai?
-
Nguyễn Thị Bình
0%
- Tôn Nữ Thị Ninh0%
- Nguyễn Thị Định0%Chính xác
Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD-ĐT) được thành lập ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay đã có 13 vị bộ trưởng nhận nhiệm vụ lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo nhưng chỉ 1 bộ trưởng là nữ. Đó là bà Nguyễn Thị Bình.
Tham gia cách mạng từ tháng Tám năm 1945, bà hoạt động trong phong trào giành chính quyền ở Sài Gòn, tiếp tế vũ khí cho chiến khu, giữ nhiều chức vụ trong Hội Phụ nữ cứu quốc và Mặt trận Liên - Việt. Giai đoạn 1951-1954, bà bị giam tại khám Chí Hòa, sau đó tiếp tục hoạt động phong trào hòa bình đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Từ 1955 đến 1968, bà công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, giữ chức Trưởng ban Phúc lợi, rồi Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Giai đoạn 1969-1976, bà là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Pari. Sau thống nhất, bà làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), rồi Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1987-1992).
Từ 1992-2002, bà là Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Bà nghỉ hưu từ tháng 9/2002.
2. Bà Nguyễn Thị Bình cũng là nữ Bộ trưởng Ngoại giao duy nhất trong 80 năm qua?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Bà Nguyễn Thị Bình là nữ Bộ trưởng Ngoại giao duy nhất của ngành ngoại giao trong 80 năm qua. Từ tháng 1/1969 đến tháng 6/1976, bà là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968-1973).
3. Ai là Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Việt Nam?
-
Đặng Thai Mai
0%
- Vũ Đình Hòe0%
- Nguyễn Văn Huyên0%Chính xác
GS Vũ Đình Hòe (1912-2011) là luật sư, nhà báo và là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nay là Bộ Giáo dục - Đào tạo đầu tiên của Việt Nam. Ông là cháu 5 đời cụ nghè Vũ Tông Phan.
Ông Vũ Đình Hòe tốt nghiệp khoa Luật khóa 2 của Viện Đại học Đông Dương, sau đó chọn nghề dạy học ở trường tư thục nổi tiếng Thăng Long và Gia Long, tham gia nhóm trí thức cấp tiến thành lập tờ Thanh Nghị, một trong những tờ báo nổi tiếng thời ấy.
Ông cùng tham gia phân bộ Đảng xã hội Pháp của Jaurès, là một trong các thành viên sáng lập của Đảng Dân chủ Việt Nam. Khi Hội Tân Việt Nam thành lập năm 1945, ông giữ chức Tổng thư ký. Ông cũng làm Phó Hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ (thành lập năm 1938).
GS Vũ Đình Hòe là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946 rồi làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong suốt 15 năm sau đó. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, ông đã ký tiếp sắc lệnh về việc thành lập Ban Đại học Văn khoa - tiền thân trực tiếp của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
4. Ai giữ chức Bộ trưởng GD-ĐT lâu nhất trong 80 năm qua?
-
Nguyễn Văn Huyên
0%
- Tạ Quang Bửu0%
- Nguyễn Minh Hiển0%Chính xác
GS Nguyễn Văn Huyên (1905-1975), quê Hà Đông (nay là Hà Nội). Ông là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp hai bằng cử nhân và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn khoa tại Pháp. Sau đó, ông về Việt Nam tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Sau khi Việt Nam giành được độc lập, ông được Chính phủ giao giữ chức Tổng Giám đốc Đại học Vụ kiêm Giám đốc Viện Viễn Đông Bác Cổ.
Năm 1946, ông được giao trọng trách làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục. Ông giữ chức vụ này đến khi qua đời năm 1975, với thời gian tại vị là gần 29 năm. Ông trở thành người giữ chức Bộ trưởng giáo dục lâu nhất kể từ khi Bộ này thành lập.
5. 80 năm qua, có bao nhiêu người giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao?
-
12
0%
- 130%
- 140%Chính xác
Trong 80 năm qua, 13 người đã và đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao gồm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Tường Tam
Ông Hoàng Minh Giám
Ông Phạm Văn Đồng
Ông Xuân Thủy
Ông Nguyễn Duy Trinh
Bà Nguyễn Thị Bình
Ông Nguyễn Cơ Thạch
Ông Nguyễn Mạnh Cầm
Ông Nguyễn Dy Niên
Ông Phạm Gia Khiêm
Ông Phạm Bình Minh
Ông Bùi Thanh Sơn (đương nhiệm).
6. 80 năm qua, bao nhiêu người đã và đang giữ chức Bộ trưởng GD-ĐT?
-
11
0%
- 120%
- 130%Chính xác
Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập ngay từ khi Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945. 80 năm qua, 13 người đã và đang giữ chức Bộ trưởng GD-ĐT:
Ông Vũ Đình Hòe
Ông Đặng Thai Mai
Ông Nguyễn Văn Huyên
Ông Tạ Quang Bửu
Ông Nguyễn Đình Tứ
Bà Nguyễn Thị Bình
Ông Phạm Minh Hạc
Ông Trần Hồng Quân
Ông Nguyễn Minh Hiển
Ông Nguyễn Thiện Nhân
Ông Phạm Vũ Luận
Ông Phùng Xuân Nhạ
Ông Nguyễn Kim Sơn (đương nhiệm).
-
