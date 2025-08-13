Chính xác

Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD-ĐT) được thành lập ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay đã có 13 vị bộ trưởng nhận nhiệm vụ lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo nhưng chỉ 1 bộ trưởng là nữ. Đó là bà Nguyễn Thị Bình.

Tham gia cách mạng từ tháng Tám năm 1945, bà hoạt động trong phong trào giành chính quyền ở Sài Gòn, tiếp tế vũ khí cho chiến khu, giữ nhiều chức vụ trong Hội Phụ nữ cứu quốc và Mặt trận Liên - Việt. Giai đoạn 1951-1954, bà bị giam tại khám Chí Hòa, sau đó tiếp tục hoạt động phong trào hòa bình đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Từ 1955 đến 1968, bà công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, giữ chức Trưởng ban Phúc lợi, rồi Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Giai đoạn 1969-1976, bà là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Pari. Sau thống nhất, bà làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), rồi Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1987-1992).

Từ 1992-2002, bà là Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Bà nghỉ hưu từ tháng 9/2002.