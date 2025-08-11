1. Quân đội Việt Nam từ khi thành lập đến nay có bao nhiêu Đại tướng?
-
12
0%
- 140%
- 180%
- 200%Chính xác
Đại tướng là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao cấp nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, với cấp hiệu 4 ngôi sao vàng.
Báo Quân đội nhân dân cho biết, theo quy định hiện hành, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia ký quyết định phong cấp.
Kể từ khi thành lập tới nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có 18 đại tướng.
2. Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập năm nào?
-
1940
0%
- 19440%
- 19450%
- 19480%Chính xác
Ngày 22/12/1944 là ngày Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc.
Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này.
3. Ai là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
-
Đồng chí Võ Nguyên Giáp
0%
- Đồng chí Nguyễn Chí Thanh0%
- Đồng chí Chu Huy Mân0%
- Đồng chí Văn Tiến Dũng0%Chính xác
Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 28/5/1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng đầu tiên trong quân đội khi mới 37 tuổi.
Buổi lễ hôm đó, Bác Hồ tay cầm Sắc lệnh, bằng giọng trang nghiêm và xúc động, Người nói: “Hôm nay thay mặt Chính phủ và nhân dân…” Bác bỗng ngừng lời, rút khăn tay lau nước mắt. Rồi Bác nói tiếp: "…Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao cho chú chức vụ Đại tướng để chú điều khiển binh sĩ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho…”.
Khi trả lời một phóng viên phương Tây về tiêu chuẩn phong quân hàm này, Bác nói: Đánh thắng Đại tá phong Đại tá; đánh thắng Thiếu tướng phong Thiếu tướng; thắng Trung tướng phong Trung tướng; thắng Đại tướng phong Đại tướng.
4. Ai là vị đại tướng mới được phong quân hàm gần đây nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
-
Đồng chí Phan Văn Giang
0%
- Đồng chí Trịnh Văn Quyết0%
- Đồng chí Nguyễn Tân Cương0%
- Đồng chí Lương Cường0%Chính xác
Sáng 14/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cho 7 tướng trong Quân đội và Công an, trong đó Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm đại tướng.
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là đại tướng thứ 18 của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1944 đến nay.
5. Có bao nhiêu quân nhân được đặc cách phong thẳng quân hàm đại tướng (không phải qua cấp bậc nào trước đó)?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo Báo Quân đội nhân dân, đến nay, trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam có 2 quân nhân được đặc cách phong quân hàm Đại tướng không qua các cấp trung gian là đồng chí Võ Nguyên Giáp (phong năm 1948) và đồng chí Nguyễn Chí Thanh (phong năm 1959).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng duy nhất trong đợt phong tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là vị chỉ huy duy nhất được giao “tướng quân tại ngoại”, toàn quyền quyết định trong một chiến dịch lịch sử…
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được phong hàm cấp đại tướng theo Sắc lệnh số 36-SL ngày 31/8/1959 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.
