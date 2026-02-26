Từ ngày 26 - 28/2/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam 2026 - VIATT 2026 chính thức diễn ra, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối thương mại và công nghệ của ngành dệt may trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ sang phát triển xanh và bền vững.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức, quy tụ gần 1.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô mở rộng từ 15.000 m2 lên 18.000 m2, tăng 20% so với năm 2025, triển lãm cho thấy sức hút ngày càng lớn của một ngành đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường nội lực và thích ứng yêu cầu mới của thị trường toàn cầu.

Theo thông tin tại triển lãm, dệt may hiện là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm 12-16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024; sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại 138 thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, buộc doanh nghiệp phải đổi mới toàn diện.

Trong bối cảnh đó, VIATT 2026 nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững thông qua các khu trưng bày chuyên đề và hoạt động kết nối chiều sâu. Điểm nhấn nổi bật là khu vực dành riêng cho vật liệu thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất bền vững và các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế - Econogy Hub. Khu vực này giới thiệu các đổi mới như sợi hữu cơ, sợi tái chế và công nghệ nhuộm thân thiện với môi trường, phù hợp mục tiêu xây dựng nền kinh tế dệt may tuần hoàn vào năm 2050.

Không chỉ dừng ở nguyên liệu, triển lãm còn mở rộng phạm vi sang các sản phẩm may mặc hoàn chỉnh, dệt may gia dụng, dệt may kỹ thuật và công nghệ dệt, phản ánh xu hướng phát triển đồng bộ toàn chuỗi giá trị. Các nhà sản xuất đang tập trung phát triển sợi bền vững, chất liệu vải đổi mới và sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh mang tính sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Song hành với định hướng xanh là quá trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số tại VIATT 2026 quy tụ các công nghệ hỗ trợ tối ưu hóa thiết kế, sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng, từ mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến các hệ thống tự động hóa hiện đại. Phòng thử nghiệm Trí tuệ nhân tạo trong thiết kế (AiDLab) tiếp tục giới thiệu công nghệ kiểm tra vải cho phép tự động phát hiện, phân loại và đánh giá lỗi trên vật liệu dệt, góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.

Đáng chú ý, triển lãm lần đầu ra mắt khu trưng bày chuyên biệt dành cho hóa chất và thuốc nhuộm dệt may, bao gồm các chất phụ gia phục vụ tái chế hóa học, sản xuất sợi, xử lý hoàn thiện và phủ bề mặt. Việc giới thiệu đồng bộ các giải pháp này cho thấy nỗ lực kiểm soát toàn bộ quy trình, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, theo hướng an toàn và hiệu quả hơn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, nhiều diễn đàn và hội nghị chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm, tập trung thảo luận các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới, ESG, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và kỳ vọng của các thương hiệu toàn cầu. Các cuộc trình diễn thời trang cũng giới thiệu xu hướng thiết kế gắn với tính năng và yếu tố bền vững của sản phẩm, qua đó lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm.

Theo Ban tổ chức, VIATT 2026 không chỉ là sự kiện giao thương mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việc kết nối xuyên suốt từ sản xuất nguyên, phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng trong nước, đồng thời thu hút chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ các đối tác quốc tế.

Từ nền tảng đó, VIATT 2026 được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh và thông minh, từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, hướng đi này không chỉ giúp ngành duy trì vị thế xuất khẩu chủ lực mà còn từng bước khẳng định trách nhiệm môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.