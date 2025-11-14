Vicostone không chỉ tạo ra những sản phẩm vật liệu đá ốp bề mặt vượt trội, mà còn kiến tạo giá trị bền vững, vì một tương lai xanh

E - Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất xanh và bền vững

Trước những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, việc chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu tất yếu của ngành vật liệu xây dựng. Với tầm nhìn dài hạn, Vicostone đã chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng ESG (Environment - môi trường, Social - xã hội và Governance - quản trị doanh nghiệp). ngay từ giai đoạn đầu, từng bước thực hiện lộ trình hướng tới trung hòa carbon Net Zero 2050.

Không chỉ tiên phong trong quản trị môi trường, Vicostone còn là doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành vật liệu xây dựng sở hữu chuỗi cung ứng bền vững và tự chủ. Cùng với sự hỗ trợ từ Tập đoàn mẹ Phenikaa, công ty không ngừng đầu tư vào công nghệ, nguyên vật liệu và nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhằm đảm bảo chủ động, minh bạch, hiệu quả và bền vững trên toàn chuỗi giá trị.

Hiện nay, hơn 90% nguyên liệu đầu vào chất lượng cao được nghiên cứu và sản xuất nội bộ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa và Vicostone, giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng và bền vững của chuỗi nguyên vật liệu. Cùng với đó, 07 dây chuyền ứng dụng công nghệ Breton (Ý) tân tiến cho phép tối ưu hóa quy trình, giảm tiêu hao năng lượng, đồng thời tăng tỷ lệ nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm lên gấp 7 lần vào năm 2024 so với năm 2023.

Hiệu quả của chuỗi giá trị bền vững được thể hiện rõ rệt qua thành công của sản phẩm: Tính đến nay, khoảng 33% sản phẩm đá VICOSTONE® chứa nguyên liệu tái chế, mang về doanh thu 15 - 20 triệu USD mỗi năm. Đặc biệt, sản phẩm tái chế đạt chứng nhận C2C (Cradle to Cradle) như BQ7405 đã thành công chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ và Canada, khẳng định năng lực công nghệ và triết lý sản xuất xanh của thương hiệu Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Coi tự chủ về nguồn nguyên vật liệu đầu vào là một trong những yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững, Vicostone tự chủ hơn 90% nguyên liệu đầu vào từ nguồn cung nội bộ trong Hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa, chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại hay địa chính trị

Với mục tiêu đổi mới về công nghệ, hành động xanh vì khí hậu, Vicostone đã xanh hóa và số hóa toàn bộ chuỗi giá trị, bao trùm toàn bộ vòng đời sản phẩm: từ khai thác nguyên liệu, sản xuất tuần hoàn, đến tái chế sau tiêu dùng. Công ty liên tục đầu tư công nghệ, triển khai các giải pháp thiết thực và đạt được nhiều kết quả ấn tượng như:

- Năm 2024, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14064 & ISO 14067) trong kiểm kê và truy vết phát thải tại các nhà máy giúp cắt giảm thành công 21% lượng khí nhà kính so với năm 2022, giảm hơn 200 tấn CO₂ mỗi năm nhờ hệ thống điện mặt trời.

- Tái sử dụng 100% nước thải sản xuất và tái chế 62% chất thải rắn công nghiệp thành nguồn nguyên liệu giá trị cho các ngành khác.

- Vận hành hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 giúp tiết kiệm chi phí và giảm phát thải bền vững.

Loạt sáng kiến đồng bộ từ tối ưu hóa việc quản lý năng lượng, đẩy mạnh năng lượng tái tạo đến cải tiến công nghệ sản xuất đã mang lại lợi ích kép: vừa bảo vệ môi trường, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế.

Tại công ty con Phenikaa Huế, các cải tiến này đã giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm, thu hồi đến 94% nguyên liệu thất thoát, đồng thời nâng cao năng suất dây chuyền lên 20% minh chứng rõ ràng cho giá trị của sản xuất xanh trong thực tiễn.

Với tiêu chuẩn quốc tế, Vicostone vận hành chuỗi sản xuất theo mô hình ngành dọc tích hợp, bảo đảm chất lượng đồng nhất, tối ưu tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường

S - Trách nhiệm xã hội trong từng hành động

Đối với trụ cột xã hội (Social), với văn hóa kinh doanh có ý thức và “Tâm phụng sự”, Vicostone đặt con người làm trung tâm trong mọi hoạt động, nơi mỗi thành viên được truyền cảm hứng để cùng xây dựng giá trị bền vững.

Không chỉ gắn liền ESG trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, để lan tỏa tinh thần và ý thức hướng tới ESG của người lao động, Vicostone cùng Tập đoàn mẹ Phenikaa triển khai nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa như “Kiên cố hóa trường học”, “Hành trình tri thức”, hay các chiến dịch bảo vệ môi trường “Hành động xanh - Gieo Hạnh phúc” thu hút hầu hết CBCNV của Tập đoàn tham gia. Những hoạt động này góp phần kiến tạo những giá trị hạnh phúc, lan tỏa tinh thần phụng sự vì sự phát triển bền vững cho xã hội.

Song song với các hoạt động cộng đồng, Vicostone xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển năng lực cá nhân và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Mỗi nhân viên không chỉ là người lao động mà là “Đại sứ ESG nội bộ”, góp phần thực hiện cam kết bền vững của doanh nghiệp từ bên trong.

Trách nhiệm xã hội của Vicostone còn được lồng ghép trong từng sản phẩm. Mỗi sản phẩm Vicostone không chỉ mang vẻ đẹp thẩm mỹ và chất lượng vượt trội, mà còn là kết tinh của tinh thần sống xanh - bền vững. Công ty luôn đồng hành cùng đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và khách hàng toàn cầu, qua đó thúc đẩy xu hướng vật liệu xanh cho cuộc sống xanh trên toàn cầu.

Đá VICOSTONE® được khách hàng và giới chuyên gia lựa chọn cho không gian sống bền vững, tinh tế và an toàn (Ảnh Vicostone tại Triển lãm IDS Canada tháng 09/2025)

G - Quản trị vững mạnh theo chuẩn mực quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quản trị bền vững theo định hướng ESG đã trở thành xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp mong muốn tồn tại và phát triển lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Vicostone luôn chú trọng xây dựng nền tảng quản trị theo chuẩn mực quốc tế và coi đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Để thực thi, Vicostone vận hành hệ thống quản trị ESG ba cấp độ, gắn kết chặt chẽ với chiến lược của Tập đoàn mẹ Phenikaa. Đây là một kết cấu quản trị hiện đại, minh bạch, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa con người, công nghệ và dữ liệu. Thông qua các nền tảng số hóa đồng bộ - từ hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp, kho dữ liệu tập trung đến công cụ phân tích thông minh - mọi quyết định đều được thực hiện dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời. Bộ chỉ số BSC-KPI-OKR, cơ chế kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đảm bảo tính tuân thủ, liêm chính và hiệu suất cao.

Một trọng tâm trong hệ thống quản trị này là Quản trị rủi ro (QTRR) toàn diện, được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế (ISO 31000, COSO ERM). Thay vì hoạt động độc lập, QTRR được tích hợp sâu vào mọi hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư và dần trở thành văn hóa doanh nghiệp. Công ty cũng đặc biệt chú trọng bảo mật thông tin qua các quy chế và ban dự án chuyên trách, chủ động biến thách thức thành cơ hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững dài hạn.

Năm 2024 đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp Vicostone công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI, thể hiện cam kết mạnh mẽ về minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp.

Sự kiên trì và chiến lược quản trị linh hoạt của Vicostone cũng đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI 100), Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị tốt trên sàn HNX, Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh. Đây là minh chứng cho bản lĩnh hội nhập, năng lực quản trị linh hoạt và chiến lược phát triển tiên phong của Vicostone trên hành trình hướng tới tương lai bền vững.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, Vicostone và Tập đoàn mẹ Phenikaa được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100)

Kiên định với triết lý “Vì tương lai xanh”, Vicostone không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế mà còn theo đuổi sứ mệnh cân bằng giữa con người, thiên nhiên và công nghệ. Thông qua hành trình Sản xuất Xanh - Vật liệu Xanh - Thân thiện hạnh phúc, công ty đang góp phần xanh hóa ngành vật liệu xây dựng, kiến tạo chuỗi giá trị tuần hoàn và lan tỏa tinh thần ESG - Net Zero 2050 đến toàn cộng đồng.

Từ những sản phẩm đá nhân tạo cao cấp VICOSTONE® Made in Việt Nam, thương hiệu không chỉ chinh phục khách hàng bằng chất lượng và thẩm mỹ vượt trội, mà còn khẳng định vị thế của một doanh nghiệp sản xuất bền vững, có trách nhiệm và tiên phong vì tương lai xanh của thế giới.

Bích Đào