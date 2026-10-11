Binh lính Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stinger để đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này sử dụng tên lửa vác vai để bắn hạ một UAV của Nga trên tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của đoạn video không được tiết lộ.

"Các binh lính thuộc Lữ đoàn Số 92 đã phát hiện một UAV Shahed của Nga trong khi làm nhiệm vụ tuần tra. Hệ thống tên lửa vác vai Stinger sau đó đã được sử dụng để bắn hạ mục tiêu. Các mảnh vỡ thu được cho thấy đây là biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực", phía Ukraine cho biết.

Binh lính Ukraine dùng tên lửa Stinger để bắn hạ UAV của Nga. Video: Defense Express

FIM-92 Stinger là hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) được tập đoàn General Dynamics của Mỹ chế tạo và đưa vào biên chế trong quân đội nước này từ năm 1981. Với đơn giá 38.000 USD/tên lửa, vũ khí này đã được xuất khẩu sang hàng loạt quốc gia.

Hệ thống FIM-92 Stinger có chiều dài 1,52m, trọng lượng 15,2kg (tên lửa nặng 10,1kg), tầm bắn từ 1.000 đến 8.000m. Tên lửa của hệ thống có tốc độ tối đa là Mach 2.2 (750 m/s), mang theo đầu đạn nổ nặng 3kg. Do có trọng lượng nhẹ, nên Stinger có thể được binh sĩ sử dụng thuận tiện. Trong một số trường hợp, tển lửa này đã được lắp lên các xe chiến đấu Humvee để hỗ trợ phòng không khi tác chiến.