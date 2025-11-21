Video: Trung tâm huấn luyện chung số 143 “Podillia” Ukraine

Bài đăng trên mạng xã hội Facebook của Trung tâm huấn luyện chung số 143 “Podillia” thuộc Lực lượng hậu cần Ukraine viết rằng, các binh sĩ của họ rạng sáng 19/11 đã bắn hạ tên lửa hành trình Kalibr của Nga đang nhắm đến một khu định cư ở miền tây nước này.

“Binh sĩ sử dụng hệ thống phòng không vác vai chỉ có vài giây để phản ứng và tấn công mục tiêu. Một vụ phóng thành công và tên lửa Kalibr đã bị phá hủy trên không”, trích đoạn bài đăng viết, kèm hình ảnh chụp xác của quả tên lửa bị bắn hạ.

Ảnh chụp vật thể được cho là xác tên lửa Kalibr. Ảnh: Trung tâm huấn luyện chung số 143 “Podillia” Ukraine

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về đoạn video được phía Ukraine chia sẻ.

Theo các chuyên trang quân sự như Defense Express và Army Recognition, hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) được binh sĩ Ukraine sử dụng trong đoạn video trên là FN-6 xuất xứ từ Trung Quốc. Loại MANPADS này có tổng trọng lượng 16kg, trong đó quả tên lửa nặng 10,77kg.

Các binh sĩ Trung Quốc và hệ thống FN-6. Ảnh: Baidu của Trung Quốc

Sau khi rời bệ phóng, tên lửa của hệ thống FN-6 có thể đạt vận tốc khi bay nhanh nhất là 600 m/s, với tầm hoạt động hiệu quả từ 500 – 5.500m; trần bay cao nhất đạt 3.800m.

Theo dữ liệu được tạp chí quốc phòng Janes công khai, trong thập niên 2010, FN-6 được sử dụng trong hai cuộc xung đột ở Syria, Iraq và từng bắn hạ các loại trực thăng như Mi-8, Mi-35 cho đến tiêm kích MiG-21.