Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Giải vô bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 16, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Xem video highlights Myanmar 1-2 Malaysia (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Đội hình ra sân
Myanmar: Nyi Nyi Aung; Hein Phyo Win, Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Zeyar Lin; Min Oo, Kaung Khant; Maung Lwin, Than Paing, Htet Aung; Win Naing Tun.
Malaysia: Azri; Raymond, Ubaidullah, Alif, Rodney, Ruventhiran; Endrick, Sumareh; Syafiq, Aguero, Pavithran; Paulo Josue.
Bàn thắng: Kaung Khant 10' - Paulo Josue 52', 57' (pen)
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