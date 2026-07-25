Xem video highlights Myanmar 1-2 Malaysia (nguồn: FPT Play)

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Đội hình ra sân

Myanmar: Nyi Nyi Aung; Hein Phyo Win, Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Zeyar Lin; Min Oo, Kaung Khant; Maung Lwin, Than Paing, Htet Aung; Win Naing Tun.

Malaysia: Azri; Raymond, Ubaidullah, Alif, Rodney, Ruventhiran; Endrick, Sumareh; Syafiq, Aguero, Pavithran; Paulo Josue.

Bàn thắng: Kaung Khant 10' - Paulo Josue 52', 57' (pen)

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