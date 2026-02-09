Video đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu. Nguồn: UAE SWAT Challenge

Trang tin Kazinform (Kazakhstan) hôm 8/2 cho hay có tổng cộng 109 đội cảnh sát đặc nhiệm đến từ 48 quốc gia đã tham dự cuộc thi UAE SWAT Challenge lần này. Dự kiến, UAE SWAT Challenge 2026 sẽ diễn ra trong 5 ngày và bế mạc vào ngày 11/2 tới.

Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam vượt chướng ngại vật. Ảnh: UAE SWAT Challenge

Đoạn video do ban tổ chức cuộc thi công bố cho thấy, đội cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam sau khi bắt đầu thi đấu đã lần lượt tham gia các nội dung như vượt chướng ngại vật; hạ mục tiêu bằng súng bắn tỉa, súng bắn đạn ghém (shotgun) và súng lục; giải cứu mô hình đồng đội đến vị trí chỉ định…

Chung cuộc, đội Việt Nam đã kết thúc bài thi ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 2 phút 08 giây, xếp sau các đội Tajikistan, Mông Cổ, El Salvador, Iraq và Hy Lạp.

Đặc nhiệm Việt Nam dùng súng bắn tỉa hạ các mục tiêu chỉ định. Ảnh: UAE SWAT Challenge

Ảnh: UAE SWAT Challenge

