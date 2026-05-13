Trang tin Inquirer của Philippines​ dẫn lời quan chức Jonvic Remulla cho hay khoảng 19h46 tối 13/5 giờ địa phương (18h46 giờ Hà Nội), một số đối tượng có vũ trang đã cố xông lên tầng 2 của tòa nhà Thượng viện. Tuy nhiên, những đối tượng trên đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các nhân viên an ninh.

Cảnh hỗn loạn sau khi có tiếng nổ súng. Ảnh: Inquirer

“Nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng, nên lực lượng an ninh đã phải nổ súng cảnh cáo. Nhóm người trên lui về sau và bắt đầu bắn trả. Hiện chúng tôi chưa có số liệu chính xác có bao nhiêu đối tượng có vũ trang cố xông vào tòa nhà Thượng viện”, quan chức Remulla chia sẻ.

Đoạn video được Inquirer chia sẻ cho thấy, một số tiếng súng nổ đã gây ra tình trạng hoảng loạn cho các phóng viên đang tác nghiệp trong tòa nhà.

Vụ nổ súng trên xảy ra giữa lúc Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống ma túy trước đây của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ hôm 11/5 đến nay cố thủ bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines để tránh việc bị các cơ quan an ninh Manila bắt giữ theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Theo Inquirer, ICC hôm 11/5 đã ban lệnh bắt giữ đối với ông Dela Rosa vì phạm các tội ác chống lại loài người khi liên quan đến cuộc chiến chống ma túy trước đây ở Philippines khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng.